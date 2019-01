Governo | la guerra tra Di Maio e Salvini | Perché il governo può saltare

Prestigiacomo - FI - : «Nessuna guerra al Governo - ma no a peccati contro l'umanità» : «L'orrore di 47 ragazzi sporchi, senza scarpe, un gabinetto intasato, gli occhi spaventati, increduli davanti alla terra così vicina e irraggiungibile. Il ministro Salvini ne deve rispondere»

De Luca a Salvini : “Divise? Volevo un giubbino di leopardo”. E sul Governo : “Non sanno più a chi dichiarare guerra” : “Vanno in giro con i giubbini, da quelli delle forze dell’ordine a quelli degli spazzini. Oggi Volevo indossarne uno di leopardo ma non l’ho trovato. Sarà per la prossima volta” ha detto ad Avellino il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, facendo un esplicito riferimento al “propagandismo” del vice premier, Matteo Salvini, aggiungendo, in polemica con il sottosegretario all’Interno, l’irpino Carlo Sibilia, ...

I terremotati al Governo : “Non ha fatto niente per noi. No alla guerra contro i migranti” : Francesco Pastorella, coordinatore di 114 comitati di terremotati, critica il governo per la gestione di questi mesi: "Ad oggi nessuna delle promesse che Salvini e Di Maio ci avevano fatto in campagna elettorale sono state rispettate". E sulla contrapposizione coi migranti: "E' una guerra tra poveri che non ci interessa".Continua a leggere

Guerra dei dazi - Stati Uniti e Cina avvicinano posizioni. Governo cinese : “Passi in avanti su temi strutturali” : Cina e Stati Uniti segnalano progressi verso la risoluzione della Guerra dei dazi, al termine dei tre giorni di colloqui sul commercio bilaterale che si sono conclusi a Pechino tra le delegazioni cinesi e statunitensi. Cina e Stati Uniti hanno "gettato le fondamenta" per risolvere la disputa tariffaria in corso tra le due grandi economie dopo "estesi, profondi e dettagliati" colloqui, ha fatto sapere il Ministero del Commercio cinese: le ...

Papa Francesco a gamba tesa contro il Governo : attacca i 'populismi' e rievoca la guerra mondiale : ... si dice preoccupato poiché ' il riapparire di tali pulsioni sta indebolendo il sistema multilaterale, con l'esito di una generale mancanza di fiducia, di una crisi di credibilità della politica ...

Papa Francesco a gamba tesa contro il Governo : attacca i "populismi" e rievoca la guerra mondiale : Dito puntato di Papa Francesco contro i "populismi". Il Pontefice attacca nel corso dell'udienza al corpo diplomatico presso la Santa Sede: in un discorso di nove pagine, il Papa rievoca il "periodo tra le due guerre mondiali", quando "le propensioni populistiche e nazionalistiche prevalsero sull'az

Trivelle - è guerra aperta tra ambientalisti e Governo. Tre i fronti : nuovi permessi - air gun e grandezza delle concessioni : nuovi permessi di ricerca per gas e petrolio che fanno infuriare il Movimento No Triv; il ministro dell’Ambiente Sergio Costa che fa alcune precisazioni in merito alla notizia (che smentisce) di 18 pareri favorevoli che il suo dicastero avrebbe rilasciato in un solo giorno; ancora repliche e controrepliche. Sotto il fronte Trivelle, se il 2018 si è chiuso in piena polemica, il nuovo anno non è partito secondo i migliori auspici. L’ultimo ‘caso’ ...

Il 2018 di Salvini sui social dopo il contratto di Governo : dalla guerra alle Ong al ‘pane e Nutella’. Il blob : Più forte dell’odio è l’amore, più forte dell’amore è il contratto di governo. Potrebbe riassumersi così la liaison tra Salvini e Di Maio dopo il nevrotico travaglio che ha preceduto l’accordo M5s-Lega, tra scontri con Mattarella, richieste di elezioni, minacce pentastellate di impeachment, “incazzature” Salviniane “da bufalo” (cit.). Ma cosa è cambiato nella comunicazione social del leader leghista dopo aver conquistato il ...

Ncc - il Governo stralcia la norma : «Manca copertura» Tassisti sul piede di guerra : A spiegarlo è il sottosegretario al ministero dell'Economia, Massimo Garavaglia. Dopo lo stralcio delle norme sul noleggio con conducente dalla manovra il governo, secondo quanto si apprende da fonti ...

Bruno Vespa svela il dietro le quinte del Governo : 'La guerra di trincea tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio' : Ginacarlo Giorgetti , alla fine 'ha tirato fuori il rospo. Ha preso atto che il Movimento 5 Stelle ha vinto nel Sud perché ha promesso il reddito di cittadinanza e ha detto che un provvedimento ...

Dirigenti alla guerra contro Governo e contributi di solidarietà a pensioni d'oro : Le associazioni dei Dirigenti e delle alte professionalità muovono guerra al governo e al contributo di solidarietà alle cosiddette pensioni d'oro. Parola di Giorgio Ambrogioni, presidente di Cida

