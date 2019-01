Goggia | un ritorno da urlo | E adesso vado ai Mondiali

Sci - ritorno magico per Sofia Goggia ! Seconda al SuperG di Garmisch : Una gran giornata per l'Italia femminile della Coppa del Mondo di sci. Le altre news sullo sci Coppa del Mondo di Sci Sofia Goggia SuperG Tutte le notizie di Sci Per approfondire

Sci - il ritorno di Sofia Goggia : 'Ho deciso di rientrare in gara perché mi sento bene' : Il settimo tempo ottenuto nella seconda prova della discesa di Garmisch riconsegna alla Coppa del mondo di sci una Sofia Goggia serena e pronta a tornare in pista. La campionessa olimpica di discesa, ...

Sci alpino - il ritorno di Sofia Goggia : “Farò le prove a Garmisch per testarmi verso i Mondiali” : L’Italia dello sci alpino sta per riabbracciare la sua campionessa olimpica di discesa libera: poco dopo i tre mesi dallo stop per infortunio, Sofia Goggia annuncia finalmente il suo rientro alle gare.La 26enne in allenamento si era procurata la frattura del malleolo peroneale destro, ma ormai il peggio è alle spalle e tra meno di una settimana sarà nuovamente al cancelletto di partenza: accadrà giovedì prossimo, 24 gennaio, a Garmisch, in ...