Gli spariamo e ce lo fumiamo A processo i bulli della Genova bene

(Di domenica 27 gennaio 2019) I gruppi Whatsapp in cui gli chiedevano di obbedire ai suoi "padroni". Le minacce quando non portava a termine i suoi compiti. E infine i colpi con una pistola a pallini nelle gambe, fino alla minaccia: "Ora ce lo". Il 5 febbraio comincerà ilaidi una scuola esclusiva di.Per seguire i corsi dell'istituto, le famiglie sborsano rette tra i 7 e i 10mila euro annui. Eppure in questa scuola di alto profilo si verificavano episodi raccapriccianti. Gli inquirenti del capoluogo ligure hanno raccolto circa 100mila messaggi da varie chat e gruppi, che provavano i continui episodi dismo messi in atto da studenti - minorenni all'epoca dei fatti - ai danni di un compagno.Come scrive La Stampa, i fatti sono accaduti a partire dalla fine del 2016. "La mia lista: comprami un panino al prosciutto e formaggio, giocami la schedina e vienimi a prendere", scrive uno dei ...