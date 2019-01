Gli empori solidali | dove si fa la spesa gratis

vanityfair

(Di domenica 27 gennaio 2019) GliGliGliGliGliSono 178 glidiffusi sul territorio nazionale e stanno aumentando sempre più, segnale che, in questi tempi di crisi, servono eccome.Immaginatevi dei mini market,però la. Si trova un po’ di tutto: dagli alimenti non deteriorabili ai surgelati, dall’ortofrutta ai prodotti per l’igiene. Poi, vestiti, cibo per animali e prodotti farmaceutici, cartelle per la scuola, fogli e matite.Gestiti da associazioni di volontariato, sono pensati per le famiglie in difficoltà e per le persone disagiate, che, dopo aver dimostrato lo stato di necessità con tanto di analisi dell’Isee e valutazione di altri svariati fattori, ottengono una tessera con punti a scalare per poter, appunto, approvvigionarsi di quello di cui hanno bisogno.La raccolta avviene con ...