Giorno della memoria | il messaggio del presidente del Consiglio regionale

Spagna - oggi i funerali di Julen : “Il bimbo è morto il Giorno stesso della caduta nel pozzo” : Si terranno oggi, domenica 27 gennaio, nel cimitero di El Palo i funerali di Julen Rosello, il bimbo di 2 anni morto dopo essere caduto in un pozzo nelle campagne di Totalan, a Malaga, dove sono stati proclamati tre giorni di lutto cittadino. Intanto è in corso un'indagine della magistratura per stabilire le esatte circostanze della tragedia.Continua a leggere

Julen - l’autopsia sul corpo del bimbo : «Morto lo stesso Giorno della caduta nel pozzo». Oggi i funerali : I risultati dell’esame sul corpo del bambino: «È precipitato in caduta libera per 71 metri». Trovato con le braccia rivolte verso l’alto

Giorno della Memoria - l'Italia non dimentica : ecco tutte le iniziative : Roma - Più di 170 gli appuntamenti organizzati a Roma . Tra questi, alle 14, alla Casina dei Vallati, si inaugura la mostra "La diplomazia italiana di fronte alla persecuzione degli ebrei 1938-1943". ...

Giorno della Memoria - a Reggio Calabria la statua di Athena vestita di rosso : Contro gli olocausti di ieri e quelli di oggi, la statua di Athena Promachos, simbolo della città di Reggio Calabria, il 27 gennaio si vestirà di rosso, per ricordare le vittime delle vecchie e nuove ...

'Giorno della Memoria' : Gli appuntamenti nei Comuni della città metropolitana per non dimenticare la Shoah : ... in questa data è stato istituito il 'Giorno della Memoria' e i Comuni del territorio metropolitano organizzano numerose iniziative: presentazioni di libri, proiezioni di film, spettacoli teatrali, ...

Giorno della Memoria : negli anni ’90 cantavamo spesso un canzoncina - era l’inno dei bambini che andavano a morire nelle “docce” : Il ritornello recita: “Gam-Gam-Gam Ki Elekh, Be-Beghe Tzalmavet, Lo-Lo-Lo Ira Ra, Ki Atta Immadì“, ovvero: “Anche se andassi nella valle oscura non temerei alcun male, perché Tu sei sempre con me“. Questa canzone, tornata in voga negli anni ’90 e canticchiata ormai da molti, è di origine ebraica e durante la Shoah era intonata dai bambini che, ignari della loro sorte, ma comunque spaventati, andavano a morire nelle “docce” dei campi di ...

Giorno della Memoria : ecco cosa accadde il 27 gennaio 1945 e perché tutti dobbiamo saperlo : Partiamo dalle basi. E lo facciamo perché al Giorno d’oggi ce n’è un immenso bisogno. Bisogno di basi, bisogno di radici, bisogno di passato da non dimenticare e futuro da non gettare all’aria. Partiamo dunque dalle basi spiegando cosa sia, concretamente e istituzionalmente il Giorno della Memoria. Si tratta di una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime ...

Julen - l'autopsia rivela un trauma cranico : «E' morto il Giorno stesso della caduta» : Il piccolo Julen è morto lo stesso giorno in cui è caduto nel pozzo. Questo è quanto mostrerebbe l'autopsia effettuata sul corpicino del bambino precipitato in un pozzo...

