Giornata della memoria | sono peggio i malvagi o gli stupidi?

Giornata della Memoria - gruppo di neonazisti tenta di entrare nel campo di Auschwitz durante le celebrazioni : Nel Giorno della Memoria, un gruppo di militanti dell’estrema destra polacca si è radunato fuori dall’ex campo di sterminio nazista di Auschwitz per protestare contro il governo polacco accusato di ricordare, nelle annuali celebrazioni per il Giorno della Memoria, solo gli ebrei e non le vittime polacche. Circa 45 persone, capeggiate dall’attivista Piotr Rybak, hanno innalzato bandiere con le scritte “Auschwitz-Birkenau – Made ...

Giornata della memoria. Un sondaggio rivela che molti giovani non ne comprendono il senso : La Giornata della Memoria nella quale si ricordano le vittime dell'olocausto nazista e fascista si celebra in tutto il mondo il 27 gennaio perchè proprio in quella data perchè fu proprio quel giorno di 74 anni fa che le truppe russe entrarono ad Auschwitz , O wi cim in polacco, scoprendo il campo di sterminio più ...

Giornata della Memoria - la rivoluzione dei gesti minimi : Spesso sono gesti minimi a dirottare il corso della Storia. gesti impercettibili, talora avvolti dall'anonimato, eppure immensi, capaci di redimere il male del mondo. La filosofa ebreo-ungherese Ágnes Heller ne racconta uno, ad esempio. Durante la deportazione ad Auschwitz suo padre gettò fuori dal treno un bigliettino indirizzato alla famiglia. Qualcuno lo raccolse da terra, comprò una busta, incollò un francobollo e ...

Giornata della memoria - perché l’opera d’arte di Boltanski dedicata alla Shoah è ancora attuale : Di fronte all’unicità della Shoah, il linguaggio dell’arte non riesce a trovare le parole. Non mancano i musei dell’Olocausto, naturalmente, e non pochi artisti si sono misurati con questo terribile cimento. Ma non è forse un caso che nessun vero capolavoro della storia dell’arte del Novecento sia direttamente legato alla Shoah: come se l’arte si arrestasse, con tutta la nostra umanità, sulla soglia di qualcosa la cui vista è impossibile da ...

Martina (PD) : Giornata della memoria - senza memoria non c’è futuro : Roma – “‘Mi hanno sputato in faccia perche’ pensavano fossi ebrea’. Questa frase e’ di una professoressa, aggredita cosi’ a Roma. L’episodio e’ di ieri. Se si dimentica l’orrore, aumenta il rischio che ritorni in forme nuove. Ma noi non dimentichiamo, noi ricordiamo. Oggi siamo a Matera assieme a tante e tanti per riflettere su cio’ che e’ stato, sulla cultura e ...

Giornata della memoria a Roma : gli appuntamenti : Roma – Il 27 gennaio è il ‘Giorno della memoria’. Infatti il 27 gennaio 1945 le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Facendo conoscere al mondo questo assurdo abisso della civiltà e dell’umanità. Tantissimi gli eventi commemorativi in tutta Italia, che non si limiteranno alla data del 27 gennaio ma si protrarranno ben oltre. L’obiettivo è naturalmente quello di ricordare ...

Colletti : ‘Una Giornata della memoria anche per le vittime italiane dei gulag sovietici’ : Il 28 marzo del 2000, il deputato di Forza Italia e filosofo politico Lucio Colletti (tra i più brillanti teorici italiani del marxismo filosofico), alla Camera dei Deputati, intervenne nel ribadire con decisione la condanna dei crimini perpetrati dal nazismo hitleriano. Un tema infatti che lo appassionò fu quello della "giornata della memoria", proposta dal deputato dissino Furio Colombo e da altri onorevoli al fine di ricordare lo sterminio ...

Giornata della Memoria 2019 in tv : la programmazione Rai - Mediaset - La7 - Discovery : La Giornata della Memoria 2019 cade ufficialmente domenica 27 gennaio, data che ricorda la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz e scelta nel 2005 dall'ONU. La tv ricorda la Shoah con film, documentari e speciali che si concentrano soprattutto nell'ultimo fine settimana di gennaio. Discorso un po' diverso per la Rai che ha già iniziato la sua programmazione speciale e la intensifica nella settimana compresa tra il 21 e il 27 ...

Giornata della memoria. Riccardo Di Segni - rabbino capo di Roma - all'Huffpost : "La storia è ignorata - l'intolleranza cresce" : Una Giornata che guarda al futuro ricordando la più grande tragedia nella storia dell'umanità: la Shoah. È la Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale che viene celebrata ogni anno il 27 gennaio al fine di commemorare le vittime dell'Olocausto. Dell'attualità, oltre che del significato di questo evento, che in Italia sarà celebrato con mostre, proiezioni, conferenze dal nord al sud del Paese, ...

Giornata della Memoria. Piero Terracina - superstite di Auschwitz - all'Huffpost : "Eravamo ‘stücke’ - pezzi. Come i migranti oggi" : Piero Terracina solleva la manica sinistra. Sull'avambraccio spunta il suo unico tatuaggio, quel marchio indelebile che gli è stato impresso ad Auschwitz dai nazisti. "Il mio numero è A5506" precisa, senza che ci sia neanche il bisogno di chiederlo, circondato da cumuli di libri, fotografie in bianco e nero e ricordi. "Ci contavano più volte al giorno. Ma anziché definirci prigionieri o uomini, dicevano 'stücke', ...

Giornata della Memoria - Noemi Di Segni : «L’odio di oggi non va sottovalutato» : 27 gennaio, la Giornata della Memoria27 gennaio, la Giornata della Memoria27 gennaio, la Giornata della Memoria27 gennaio, la Giornata della Memoria27 gennaio, la Giornata della Memoria27 gennaio, la Giornata della Memoria27 gennaio, la Giornata della Memoria27 gennaio, la Giornata della Memoria27 gennaio, la Giornata della Memoria27 gennaio, la Giornata della Memoria27 gennaio, la Giornata della Memoria27 gennaio, la Giornata della Memoria27 ...

Giornata della memoria - la Shoah ignorata dai ragazzi italiani : Incontri, mostre, commemorazioni. La Giornata della memoria , ricorrenza internazionale che celebra il 27 gennaio di ogni anno le vittime dell' Olocausto , prevede numerose iniziative da nord a sud. ...

Giornata della memoria - gli “eroi qualunque” che avvertirono del rastrellamento di Genova : “Non furono indifferenti”. Il superstite : “Come fu possibile? Restare critici - anche oggi” : Sono trascorsi 75 anni da quel 3 novembre 1943, quando le truppe naziste che avevano occupato Genova con la collaborazione dei fascisti della Repubblica Sociale, pagati per contribuire ai rastrellamenti e le deportazioni di ebrei, antifascisti e operai ritenuti ‘colpevoli’ di unirsi in sciopero, tesero la trappola alla comunità ebraica. “Dal giorno prima – racconta a ilfattoquotidiano.it Filippo Biolé, avvocato e nipote di uno dei ...

Perché la Giornata della Memoria si celebra proprio oggi? : Il 27 gennaio di 74 anni fa i soldati sovietici entrarono ad Auschwitz e scoprirono l'enorme campo di concentramento dei nazisti