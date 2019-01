Giornata della Memoria | Noemi Di Segni | «L’odio di oggi non va sottovalutato»

Giornata della memoria - la Shoah ignorata dai ragazzi italiani : Incontri, mostre, commemorazioni. La Giornata della memoria , ricorrenza internazionale che celebra il 27 gennaio di ogni anno le vittime dell' Olocausto , prevede numerose iniziative da nord a sud. ...

Giornata della memoria - gli “eroi qualunque” che avvertirono del rastrellamento di Genova : “Non furono indifferenti”. Il superstite : “Come fu possibile? Restare critici - anche oggi” : Sono trascorsi 75 anni da quel 3 novembre 1943, quando le truppe naziste che avevano occupato Genova con la collaborazione dei fascisti della Repubblica Sociale, pagati per contribuire ai rastrellamenti e le deportazioni di ebrei, antifascisti e operai ritenuti ‘colpevoli’ di unirsi in sciopero, tesero la trappola alla comunità ebraica. “Dal giorno prima – racconta a ilfattoquotidiano.it Filippo Biolé, avvocato e nipote di uno dei ...

Perché la Giornata della Memoria si celebra proprio oggi? : Il 27 gennaio di 74 anni fa i soldati sovietici entrarono ad Auschwitz e scoprirono l'enorme campo di concentramento dei nazisti

Giornata della Memoria - Ornella Coen a Tgcom24 : 'Bisogna investire sull'educazione dei giovani' : "Il nome è quello che rimane, nella storia come nella Memoria. Poterlo leggere, poterlo vedere inciso, serve innanzitutto a lasciare un segno e a preservarne l'esistenza. É l'unica cosa che si possa ...

[Il commento] Giornata della memoria - dai Balcani al Ruanda ho visto ripetersi l'orrore della Shoah : Noi ragazzini eravamo seduti rumorosamente intorno al tavolo della cucina, una luce azzurra illuminava la stanza e la mamma del mio amico, la signora M., lavava le stoviglie. Fu un attimo e accadde ...

Giornata della Memoria - le iniziative in città per ricordare i martiri della Shoah : Presente anche una rappresentanza dell'Inter, "a dimostrazione del rifiuto da parte del mondo del calcio di tutte le forme di discriminazione e razzismo". Milano Post Milano Post è edito dalla ...

Giornata della memoria - l'Italia ricorda l'orrore : Cronaca La lezione del prof sulla shoah: "Chi non è di Ravenna si tolga occhiali e scarpe: non verrà più a scuola" di ILARIA VENTURI

Giornata della memoria e Shoah : «Se comprendere è impossibile - conoscere è necessario» : «Gli ebrei non appartengono alla razza italiana, stava scritto sul Manifesto degli scienziati razzisti, pubblicato in Italia nell’estate del 1938. Questa scemenza, firmata da un gruppo di scienziati di cui l’Italia deve vergognarsi, sta alla base di una serie di decreti emessi dal Gran Consiglio del Fascismo e firmati dal re e dal capo del governo: Mussolini e Vittorio Emanuele III», tuonò mio nonno il 23 gennaio ...

Roma. Giornata della Memoria : inaugurazione del Belvedere Ugo Forno : In occasione della Giornata della Memoria, oggi, domenica 27 gennaio alle 10.30 viene inaugurato il ‘Belvedere della Memoria’. Il luogo

Giornata della memoria - l'Italia ricorda l'orrore : In tantissime città mostre, dibattiti, incontri, commemorazioni e spettacoli per non dimenticare e fare in modo che tragedie come la Shoah non si ripetano

Giornata della Memoria : 'Il bambino nella valigia' tra i film trasmessi il 27 gennaio : Il 27 gennaio è il giorno in cui negli Stati del mondo si celebra la Giornata della Memoria per commemorare le vittime dello sterminio degli ebrei d’Europa da parte delle autorità della Germania nazista. A cosa serve la Memoria? La risposta è tutta dentro una frase di Primo Levi: “L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della Memoria”. In Italia e nel mondo sarà una domenica di eventi e anche ...