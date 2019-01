Giornata della Memoria | 5 libri da leggere con i bambini per non dimenticare l’Olocausto

Giornata della Memoria. Conte : "Mai dimenticare". Comunità ebraica Roma : "Serve fermezza" : L'apertura dei cancelli di Auschwitz mostrò al mondo intero non solo molti testimoni della tragedia, ma anche gli strumenti di tortura e di annientamento utilizzati in quel lager nazista. L'Italia ha ...

Giornata della Memoria - il direttore del Museo di Auschwitz : le parole dell’odio anche oggi “frastornano le coscienze” : “In principio era il verbo, ma quando il verbo si e’ trovato fra gli uomini e’ emerso che puo’ anche distruggere. La segregazione non e’ la stessa cosa della scelta, il numero non e’ la stessa cosa del nome, la baracca non e’ l’edificio, la rampa non si traduce solo con binario“: queste le parole del direttore del Museo del campo di sterminio Auschwitz, Piotr Cywinski, pronunciate oggi in ...

Giornata della Memoria - Conte : “Shoah crimine folle - non dimenticarlo” : “‘Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare’. Nella Giornata della Memoria voglio ricordare con le parole di Primo Levi le vittime della Shoah. Una pagina orribile dell’umanità, un crimine folle che non dobbiamo mai dimenticare“: lo scrive su Twitter il premier Giuseppe Conte. L'articolo Giornata della Memoria, Conte: “Shoah crimine folle, non ...

Oggi è la Giornata della Memoria : Il 27 gennaio di 74 anni fa i soldati sovietici entrarono ad Auschwitz e scoprirono l'enorme campo di concentramento dei nazisti

Giornata della Memoria - l’operaio-calciatore che riforniva di armi i partigiani lombardi. La sua lettera dal lager : “Sto bene - ma mandatemi cibo” : “Mia cara, io sto bene. Ora qui faccio il parrucchiere. Di’ ai miei genitori però di mandarmi qualcosa perché qui non si mangia“. Questa è l’unica lettera che Mario Bettega riuscì ad inviare alla sua fidanzata. Mario da oltre un anno era chiuso dentro il campo di concentramento di Mauthausen, dove morì il 19 marzo del 1945. Aveva 26 anni e una promettente carriera nel mondo del calcio ma, soprattutto, era un convinto ...

Giornata della Memoria - Moavero allo Yad Vashem : “Vergogna e scuse dall’Italia” : “Vorrei esprimere la più profonda vergogna e le scuse a nome dell’Italia”. Lo afferma Enzo Moavero Milanesi incontrando la comunità ebraica di origine italiana al Museo della Shoah parlando degli “orribili eventi accaduti in Italia quando, tradendo il popolo, il governo dell’epoca adottò le leggi razziali”. Credo sia giusto, seppure molti anni dopo, esprimere la più profonda vergogna per il fatto che un Paese, patria del ...

Giornata della Memoria - Ministro Grillo : “Non possiamo dimenticare - può succedere ancora” : “L’apertura dei cancelli di Auschwitz il 27 gennaio 1945 mostrò al mondo intero la tragedia dei campi di sterminio ideati scientificamente dal regime nazista per cancellare il popolo ebraico. Milioni di ebrei, ma anche oppositori politici, zingari, malati psichici, cittadini considerati ‘diversi’, messi a morte per il fatto stesso di esistere. Non possiamo dimenticare, perché se è successo una volta può succedere ...

Giornata della memoria - il sindaco : 'Napoli non complice dei disumani' : 'Ieri è stata una bellissima pagina di Napoli e oggi nella Giornata della memoria pensare a Napoli significa anche ricordare che cosa è stata questa città nella storia e cosa vuole essere oggi: non ...

Giornata della Memoria - Di Maio : “Ricordare tutti i giorni - non dimenticare è dovere” : “Oggi è una Giornata importante in cui dedicarsi alla Memoria, ma dobbiamo ricordare tutti i giorni. Non dimenticare è un dovere, un monito per tutti noi. Mi rivolgo soprattutto ai ragazzi che sono il nostro futuro e la nostra speranza. Pagine di storia come queste devono essere conosciute e tramandate. Leggetele e studiatele nei libri, ascoltate i racconti di chi ancora ricorda“: lo ha scritto in un post su Facebook il vicepremier ...

Giornata della Memoria : “Delirio razzista - pianificazione burocratica ed efficienza criminale uniche nella storia del nostro continente” : ”La Memoria è un dovere verso le vittime e i sopravvissuti, ma è soprattutto un imperativo morale e civile, reso urgente anzitutto dal fatto che ancora oggi ci troviamo davanti a preoccupanti focolai di antisemitismo“: queste le parole del presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, in occasione del “Giorno della Memoria”. “La Shoah ha combinato il delirio razzista, una pianificazione burocratica e ...

Giornata della memoria - sono peggio i malvagi o gli stupidi? : In occasione delle Celebrazioni per la Giornata della memoria vado a riprendere le parole di una straordinaria persona che ha cambiato il mio modo di pensare: il pastore luterano Dietrich Bonhoeffer ucciso dai nazisti nel lager di Flossenburg. Una mente e una sensibilità cui, ancora oggi, tutti noi dobbiamo qualcosa. Bonhoeffer ci ricorda che i malvagi sono astuti e arrivano sempre travestiti da bene, dicono di operare per il bene, parlano di ...

Giornata della Memoria - gruppo di neonazisti tenta di entrare nel campo di Auschwitz durante le celebrazioni : Nel Giorno della Memoria, un gruppo di militanti dell’estrema destra polacca si è radunato fuori dall’ex campo di sterminio nazista di Auschwitz per protestare contro il governo polacco accusato di ricordare, nelle annuali celebrazioni per il Giorno della Memoria, solo gli ebrei e non le vittime polacche. Circa 45 persone, capeggiate dall’attivista Piotr Rybak, hanno innalzato bandiere con le scritte “Auschwitz-Birkenau – Made ...