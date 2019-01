Genoa | arriva anche Lerager

Samp-Udinese - Quagliarella record : 'Io come Batistuta? Ho i brividi'. Arrivano i complimenti del Genoa : "Nazionale? Decide Mancini, io penso a fare bene" Continua Quagliarella, intervistato da Sky Sport a fine partita. Doppietta contro l'Udinese e 4-0 della Samp, in gol anche con Linetty e Gabbiadini, ...

Genoa : arriva Radovanovic dal Chievo : ANSA, - GENOVA, 26 GEN - Nuovo rinforzo a centrocampo per il Genoa: raggiunta l'intesa col Chievo per Ivan Radovanovic. Il trentenne giocatore serbo passa in maglia rossoblu dopo l'incontro di oggi ...

Calciomercato Genoa - arriva Radovanovic dal Chievo : GENOVA - Nuovo rinforzo a centrocampo per il Genoa : raggiunta l'intesa col Chievo per Ivan Radovanovic . Il trentenne giocatore serbo passa in maglia rossoblu dopo l'incontro di oggi tra i dirigenti ...

Genoa : arriva Sanabria - Pjaca da decidere : ANSA, - GENOVA, 24 GEN - Dopo la cessione di Piatek al Milan che ha fatto arrabbiare i tifosi rossoblu, è tempo di rivoluzioni in casa Genoa ma con un ostacolo. Visite mediche per Kingsley Ehizibue, l'...

Genoa - tutto su Sanabria. Ecco quando può arrivare : Secondo Sky Sport le due dirigenze avrebbero già trovato l'accordo ma il giocatore raggiungerà Pegli solamente nella giornata di venerdì. L'intenzione del Betis sarebbe infatti quella di far ...

Calciomercato Genoa - rebus sulla contropartita dal Milan : arriva un rifiuto : Calciomercato Genoa – Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato del Genoa, nelle prossime ore arriverà l’ufficialità del passaggio di Piatek al Milan che sarà il sostituto di Gonzalo Higuain. Sono invece tanti i dubbi sulla contropartita da girare al Genoa, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ Bertolacci avrebbe rifiutato il trasferimento al Genoa con l’intenzione di decidere una squadra ...

Genoa-Milan - Prandelli rammaricato : “giocare alle 15 ci ha penalizzato. Piatek? Quando sono arrivato…” : L’allenatore del Genoa ha parlato della sconfitta con il Milan, soffermandosi anche sulla situazione Piatek Il Milan batte 2-0 il Genoa nel primo dei due posticipi della ventesima giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. Di Borini e Suso al 27′ e al 38′ della ripresa le reti dei rossoneri che salgono al 4° posto in classifica con 34 punti, uno in più della Roma. Spada/LaPresse Restano ...

Milan - arriva Piatek : jolly Mauri per chiudere a 35 milioni col Genoa : Appare ormai una semplice formalità, anche perché nell'incontro di venerdì le parti hanno sostanzialmente già trovato l'accordo, arrivando a un passo dalla fumata bianca. Se questa non è arrivata è ...

Milan-Piatek - è fatta : due contropartite nell’affare - arrivano conferme sul sostituto al Genoa : Milan-Piatek, ci siamo. E’ andato in scena un incontro molto importante tra il club rossonero ed il Genoa per parlare dell’attaccante polacco, ricordiamo che l’intesa con il calciatore era stato raggiunto ormai da diverso tempo, adesso c’è l’intesa anche tra club, il Milan ha chiuso l’accordo per il sostituto di Gonzalo Higuain, pronto al trasferimento al Chelsea. L’accordo con il Genoa prevede ...

Milan-Genoa : Piatek - vertice in corso. È arrivato anche Preziosi : in corso a Milano il vertice a quattro tra i dirigenti di Milan e Genoa per il trasferimento di Krzysztof Piatek dal Grifone ai rossoneri. I vertici dei due club si sono dati appuntamento per ...

Calciomercato Genoa - è fatta per Pezzella : arriva dall'Udinese : Ripartirà dal Genoa la carriera di Giuseppe Pezzella . Accordo totale ormai raggiunto tra la società rossoblù e l' Udinese per il trasferimento del giocatore in Liguria, con il terzino sinistro classe ...

Napoli - distanza col Genoa per Kouamé. Ma potrebbe arrivare Lazzari : Ancora nessuna accelerata decisiva, per il Napoli, che come spesso accade mantiene un profilo basso nella sessione di calciomercato invernale. Ma Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club, si ...

Juventus - Romero è ad un passo : arriva dal Genoa. Le cifre : Juventus Romero – La Juve non ha intenzione di fermarsi e continua a cercare talenti sul mercato. L’ultimo sondaggio, che si sta trasformando in trasferimento, viene dal Genoa. Romero entra nel piano nel quale sono compresi Todibo e Trincao, gli altri due ragazzi in carriera che la Signora ha puntato. Romero è un difensore di vent’anni con una […] L'articolo Juventus, Romero è ad un passo: arriva dal Genoa. Le cifre proviene da ...

Calciomercato Genoa - arriva il primo colpo della sessione invernale : i dettagli : Calciomercato Genoa, il presidente Preziosi sta per chiudere il primo colpo della sessione invernale che inizierà il 3 gennaio Calciomercato Genoa, il club del presidente Preziosi si appresta a confezionare il primo acquisto della sessione invernale che avrà inizio il 3 gennaio prossimo. Il portiere della Chapecoense Jandrei, sarebbe già in viaggio per l’Italia assieme al suo agente per firmare il nuovo accordo che lo legherà al ...