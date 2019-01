Frontale tra due auto in via Trento e Trieste a Carate Brianza | due feriti gravi

Scontro Frontale tra auto in Salento : Ilenia e Ludovica muoiono nella notte a 41 e 30 anni : Ludovica Preite, 30 anni, e Ilenia Falconieri, 41, sono le vittime di un incidente verificatosi durante la notte sulla statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca. Le due donne, ciascuna alla guida della propria auto, si sono scontrate frontalmente per cause in via di accertamento. Indagini in corso.Continua a leggere

Incidente Frontale tra autobus : strage in Bolivia : Due pullman si sono schiantati nei pressi di Challapata: ci sono almeno 22 morti e una trentina di feriti

Brindisi. Scontro Frontale tra due auto : muore ragazzo di 28 anni - grave l’altro conducente : La tragedia nei pressi di Mesagne. Nell'impatto tra due auto ha perso la vita Resmi Devicienti, 28enne del posto, he viaggiava a bordo di una Hyundai Jazz, mentre un 36enne di Torre Santa Susanna, che viaggiava a bordo di una Fiat 500 S è rimasto gravemente ferito.Continua a leggere

Frontale sul viadotto Soleri di Cuneo - una persona incastrata tra le lamiere : Frontale tra due vetture nella serata di ieri, sabato 29 dicembre, sul viadotto Soleri di Cuneo. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 21,15. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo ...

Gubbio - drammatico schianto Frontale tra due auto : un morto e un ferito grave : L'incidente stradale lungo la strada statale 219 variante della Pian d'Assino, a Gubbio, in Provincia di Perugia. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo a un uomo di 59 anni alla guida della sua vettura. ferito gravemente invece l'altro automobilista coinvolto, ora ricoverato in ospedale.Continua a leggere

Rosarno - incidente Frontale sull’A2 tra pullman e auto : muoiono Rocco Garzo e Carmela Teresa Ditto : Scontro frontale sull'A2 allo svincolo per Rosarno, dove Rocco Garzo e Carmela Teresa Ditto, marito e moglie di Seminara, sono morti in un terribile incidente stradale che ha coinvolto la loro auto e un pullman. I coniugi sono morti sul colpo, i vigili del fuoco hanno estratto i loro corpi senza vita dalle lamiere.Continua a leggere

Incidente Frontale tra due auto sul ponte di Brivio - sul posto anche l'eliambulanza : L'elisoccorso atterrato nei pressi di Brivio Brivio - Incidente frontale tra due auto, questa sera, martedì 25, sul ponte di Brivio. Sarebbero sei le persone rimaste coinvolte nell'Incidente avvenuto ...

Accusa un malore e invade l'altra corsia. Spaventoso Frontale a Grottammare : Grottammare E' di almeno un ferito il bilancio dell'incidente avvenuto poco prima delle 17:30 di questo pomeriggio lungo la Statale 16 a Grottammare. Il sinistro si è verificato nei pressi della casa ...

Morì carbonizzata dopo il Frontale della sua auto con un'altra vettura - conducente a processo : Valentina Costa, 35enne di Bagnolo del Salento, è morta sul colpo nell'incidente stradale del 1 luglio del 2017 sulla Martano-Otranto.

Catanzaro - scontro Frontale tra auto e suv : Giuseppe e Alessio muoiono a 18 e 19 anni : Giuseppe Putrone e Alessio Bianco sono le vittime di un drammatico incidente stradale verificatosi la scorsa notte sulla statale 106 in Calabria, ribattezzata anche "strada della morte". I due erano a bordo di un'auto che ha impattato contro un suv per cause ancora in via di accertamento: "Fermiamo questa strage".Continua a leggere

Frontale tra due auto a Pasiano : Erano da poco passate le 13 quando due auto , che viaggiavano lungo via Tavella , a Pasiano di Pordenone , si sono scontrate frontalmente . Tre le persone rimaste coinvolte: due, all'arrivo dei ...

Auto contromano sulla statale - tragico Frontale a Sondrio : sei morti - 5 giovani : Un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i 33 anni sono morti in uno scontro frontale avvenuto nella notte tra la strada provinciale Valeriana e l'innesto della statale 38 variante di Morbegno, in provincia di Sondrio. Ancora non si sa quale Auto fosse entrata contromano

Scontro Frontale nella galleria della Caprazoppa : 6 i feriti - 3 di loro estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco : Questa notte intorno alle 1:30 si è verificato un grave incidente all'interno della galleria della Caprazoppa tra Finale e Borgio Verezzi . Un autofurgone con a bordo alcune persone e una vettura con ...