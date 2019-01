Fratoianni da Sea Watch | sembra zona guerra ma qui guerra non c' è

Fratoianni dalla Sea-Watch : 'Sembra una zona di guerra - ma qui guerra non c'è' : 'Sembra una zona di guerra, ma qui la guerra non c'è. C'è la pace, ci sono persone che hanno sofferto e che ora meritano di essere accolte in un porto sicuro'. Parla così Nicola Fratoianni di LeU ...

Sea Watch - Fratoianni (SI) dalla nave : “Siamo circondati - come fossimo in guerra. Fate scendere queste 47 persone” : La delegazione composta dai deputati Stefania Prestigiacomo, Riccardo Magi, Nicola Fratoianni e dal sindaco di Siracusa Francesco Italia è a bordo della nave Sea Watch 3, in rada davanti alla città siciliana. Il deputato di Sinistra Italiana ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una diretta dalla nave dell’Ong: “Qui nonostante i divieti. Chiediamo con forza che i 47 ostaggi possano sbarcare. Persone che hanno vissuto traumi ...

Blitz di tre deputati - Fratoianni - Magi e Prestigiacomo a bordo della Sea Watch. I 47 migranti attendono l'ok per sbarcare : Beffata la Capitaneria di porto: tre parlamentari sono riusciti a salire a bordo della Sea Watch. Sono Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, e i parlamentari Stefania ...

