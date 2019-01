Francesco Monte querela Eva Henger per il cannagate sull' Isola dei famosi

Canna gate all’Isola : Francesco Monte querela Eva Henger : Eva Henger a Domenica Live Francesco Monte ha querelato Eva Henger per l’ormai noto scandalo del Canna gate. La notizia è arrivata nel corso della puntata odierna di Domenica Live tramite una lettera che Barbara D’Urso ha mostrato all’ex attrice hard. La denuncia, presentata dodici mesi dopo (!) rispetto a quanto accaduto nella tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi, ha comprensibilmente stranito la Henger, che ha ...

Canna gate all’Isola : Francesco Monte dopo un anno querela Eva Henger : Eva Henger a Domenica Live Francesco Monte ha querelato Eva Henger per l’ormai noto scandalo del Canna gate. La notizia è arrivata nel corso della puntata odierna di Domenica Live tramite una lettera che Barbara D’Urso ha mostrato all’ex attrice hard. La denuncia, presentata dodici mesi dopo (!) rispetto a quanto accaduto nella tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi, ha comprensibilmente stranito la Henger, che ha ...

Francesco Monte e la querela a Eva Henger : la verità a Domenica Live : Eva Henger querelata da Francesco Monte: l’annuncio a Domenica Live Nella puntata di Domenica Live del 27 gennaio Barbara D’Urso ha letto un documento scottante che riguarda l’ex naufraga dell’Isola Eva Henger contenuto in una busta gialla con su scritto “Documento Eva Henger Riservato”. La conduttrice aveva già dato l’anticipazione venerdì scorso a Pomeriggio 5 non svelando niente. A distanza di un ...

Francesco Monte querela Eva Henger per il cannagate all’Isola dei Famosi : Un epilogo tardivo ma clamoroso del noto ‘cannagate” della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi. Eva Henger ha ricevuto la notifica della querela di Francesco Monte nei suoi confronti. Lo ha rivelato a Barbara D’Urso nel corso di Domenica Live, promettendo di tornare in settimana nel salotto pomeridiano di Mediaset per raccontare ulteriori dettagli. “Ora non sono più sotto contratto con la Magnolia, dunque potrò ...

Francesco Monte e Giulia salemi - svelato dettaglio intimo : scoppia il caos : Francesco Monte e Giulia salemi, emerge un dettaglio intimo e scoppia il caos Procede tutto a gonfie vele tra Francesco Monte e Giulia salemi. L’amore e la passione hanno ormai totalmente travolto la coppia. Un amore e una passione che paiono inarrestabili anche all’ombra delle lenzuola. A svelare il dettaglio intimo è stata Lisa Fusco, […] L'articolo Francesco Monte e Giulia salemi, svelato dettaglio intimo: scoppia il caos ...

Giulia Salemi e Francesco Monte fidanzati e felici : ‘Francesco da quando è fuori dalla Casa del GF Vip è un’altra persona’. Leggi le sue parole : Giulia Salemi durante una diretta su Instagram parla dell’uomo che l’ha resa felice, Francesco Monte, a cui ormai è legatissima. “Mi tiene in forma in tutti i sensi, psicologicamente e fisicamente: mi appaga”, confida... L'articolo Giulia Salemi e Francesco Monte fidanzati e felici: ‘Francesco da quando è fuori dalla Casa del GF Vip è un’altra persona’. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Giulia Salemi e Francesco Monte lasciano l’Italia? Il nuovo progetto : Francesco Monte e Giulia Salemi vanno a vivere in America? Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip è esplosa la storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi e, ad oggi, sembra aver preso la giusta direzione. Negli ultimi giorni si è molto parlato di una loro possibile convivenza. Intervistato dal settimanale nuovo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato che è ancora presto per compiere un passo così importante, ...

Striscia la Notizia vs Alessia Marcuzzi : l'Isola dei famosi 2019 e il caso di Francesco Monte : l'Isola dei famosi 2019 non è ancora iniziata - mancano soltanto poche ore, poi stasera il debutto - che Striscia la Notizia non perde tempo ad attaccare Alessia Marcuzzi , accusata di aver commesso ...

Francesco Monte e Giulia Salemi : Fariba Tehrani ha un ripensamento? : Giulia Salemi e Francesco Monte: Fariba Tehrani si pente di un gesto? Fariba Tehrani è tornata a parlare sui social e in queste ore ha postato un commento che potrebbe essere riferito a Giulia Salemi e Francesco Monte. “Nella vita l’amore è il valore più elevato. Non dovrebbe essere ridotto a stupi*i rituali”. Sono state queste le parole della madre dell’influencer su Instagram. Fariba ha avuto un ripensamento su ...