Forza Italia ´Sì al Sud che vuole cambiare´

Sea Watch - Prestigiacomo guida il blitz sul gommone - rivolta in Forza Italia. Boschi : insulti ignobili : Insomma si declassa e si tenta di sminuire l'iniziativa politica a un colpo di testa di una donna siciliana.

Stefania Prestigiacomo a bordo della Sea Watch esplode dentro Forza Italia : Nella sua Siracusa, Stefania Prestigiacomo si è sentita di prendere l'iniziativa. È salita a bordo della Sea Watch ferma a un miglio dalla costa, raggiungendola con un gommone insieme ad altri due colleghi parlamentari di opposizione. "Non si può voltare la testa dall'altra parte. Non è la mia natura" sono state le parole della deputata di Forza Italia, nel motivare un gesto che ha fatto letteralmente esplodere il suo ...

Parlamento - la battaglia di Forza Italia per non tagliarsi lo stipendio : “Indennità va calcolata in base al reddito passato” : Tagliare lo stipendio ai parlamentari? No. Anzi, solo ad alcuni. O meglio: chi viene eletto deve avere un’indennità pari a quanto guadagnava prima di entrare in Parlamento. L’idea viene direttamente dai banchi di Forza Italia ed è illustrata in una proposta di legge depositata nei giorni scorsi, a prima firma dei deputati azzurri Sestino Giacomoni e Paolo Russo. Obiettivo? Fermare l’offensiva dei 5 stelle che, da alcune ...

GILET AZZURRI - Forza Italia si ritrova a piazza Margherita GUARDA LE FOTO Sarro e Magliocca : prosegue l'azione di radicamento del partito : "Una cosa oscena far prevalere la volontà di togliere al mondo del volontariato per finanziare il reddito di cittadinanza che non produce ricchezza né posti di lavoro ma aumenta il debito pubblico, ...

Migranti - Lega contro Forza Italia : sui social fotomontaggio di Prestigiacomo con Berlusconi : Stefania Prestigiacomo, Forza Italia, a bordo della Sea Watch 3 L'attacco frontale del Carroccio a Forza Italia fotografa una frattura politica sempre più rilevante nel centrodestra. È sempre più ampia la distanza tra la linea dura di Salvini e quella molto più moderata di parte di Forza Italia, oggi rappresentata dalla deputata di ...

Matteo Salvini - ministro dell'Interno - ha succintamente commentato le affermazioni di Gianfranco Miccichè : 'Questo signore - di Forza Italia - ... : Matteo Salvini, ministro dell'Interno, ha commentato succintamente le dichiarazioni di Gianfranco Miccichè vice presidente dell'Ars, rilasciate a Mazara del Vallo durante una manifestazione per ...

Prestigiacomo sulla Sea Watch 3 - imbarazzo in Forza Italia : "Berlusconi non sapeva" : In Forza Italia si apre il caso Prestigiacomo dopo che la deputata azzurra, classe 1966, questa mattina ha preso parte al blitz 'bipartisan' a bordo della Sea Watch 3 . A sorpresa c'era anche lei, ...

Sondaggi Ghisleri : "Forza Italia è al 10%. La Lega? Più al 30 che al 33" : Alessandra Ghisleri interviene a "In 1/2h in più" e parla delle intenzioni di voto in vista delle Europee di maggio. La Sondaggista di fatto segnala una crescita costante di Forza Italia che segnala come il partito, rispetto al 4 marzo, possa valere almeno il 10 per cento. Poi frena un po' le ambizioni della Lega di Matteo Salvini. Diversi istituti di ricerca nelle ultime settimane avevano dato il Carroccio ben oltre quota 30 per cento con punte ...

M5s e Lega scesi nei sondaggi dopo l'approvazione della manovra - Forza Italia al 10% : dopo l'approvazione della manovra i due alleati di governo stanno perdendo terreno nei sondaggi: "La gente si aspetta che ciò che è stato scritto diventi realtà", ha spiegato la sondaggista Alessandra Ghisleri a Mezz'ora in più. Inversione di tendenza, invece, per il partito di Silvio Berlusconi: "Fi rispetto al 4 marzo vale intorno al 10%. Molto di più del trend dell'ultimo periodo", spiega la studiosa. La ...

Sea Watch - Alessandra Mussolini scatenata contro Forza Italia : 'Ormai state coi comunisti' : Blitz a bordo della Ong Sea Watch , ormeggiata al largo di Siracusa. A salire sulla nave tre parlamentari: Fratoianni di Leu, Magi di +Europa ma soprattutto Stefania Prestigiacomo di Forza Italia. I ...

Migranti : Micciché - critiche a Stefania? Non riconosco colleghi di Forza Italia : Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - "Bravissima Stefania! Ha fatto bene, anzi benissimo, a salire sulla nave Sea watch per accertarsi delle condizioni dei Migranti a bordo. Io davvero non riconosco più tanti miei colleghi di Forza Italia, che hanno preso le distanze da questo gesto di umanità...". Così,

Chi è Stefania Prestigiacomo - dall'esordio in Forza Italia con Berlusconi al blitz sulla Sea Watch 3 : 53 anni, originaria di Siracusa , Stefania Prestigiacomo ha iniziato la sua carriera politica nel 1994 con la discesa in campo di Silvio Berlusconi e la nascita di Forza Italia . Lo stesso anno, alle ...