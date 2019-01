Fondi sicurezza per strade e scuole | il bluff del governo ' Sud discriminato'

Decreto sicurezza - la rivolta dei sindaci : "Non lo applichiamo" | Salvini : "Allora rinunciate anche ai Fondi previsti" : sindaci del Pd in rivolta contro il Decreto sicurezza , con il primo cittadino di Palermo che sospende la norma che nega la possibilità di concedere la residenza a immigrati col permesso di soggiorno.Il vicepremier: "Il Decreto è firmato da Mattarella, ne risponderete legalmente"

Manovra - salgono da 5 a 30 milioni annui Fondi per sicurezza urbana : salgono da 5 a 30 milioni all'anno i fondi per la sicurezza urbana . Un emendamento alla Manovra , approvato in commissione, prevede che le risorse stanziate con il decreto legge sicurezza , pari a 5 ...

Maltempo - tornado nel Salento : la Regione stanzia i Fondi per la messa in sicurezza delle chiese : Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, d’intesa con il presidente della provincia di Lecce Stefano Minerva e il sindaco di Tricase Carlo Chiuri, ha reso noto che le somme necessarie per procedere alla messa in sicurezza delle chiese di Tricase Porto e Marina Serra danneggiate pesantemente oggi da una paurosa tromba d’aria che si è abbattuta nel Salento, verranno subito messe a disposizione. Il governatore ha, inoltre, ...