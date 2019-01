Filippine | bombe sulla messa della domenica | venti morti e decine di feriti

Nuovo attentato nelle Filippine - esplodono due bombe in una chiesa : Strage sull’isola di Jolo, nelle Filippine, luogo già in passato minacciato e ferito da numerosi attentati. Le notizie stanno arrivando frenetiche sui media, si parla di una nuova azione terroristica ad opera del gruppo paramilitare Abu Sayyaf. Due bombe, a distanza ravvicinata, sono esplose davanti alla cattedrale di Nostra Signora del Monte Carmelo, che già in passato era stata bersaglio di altri attentati. Purtroppo anche stavolta i morti ...