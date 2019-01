Filippine | attacco alla cattedrale di Jolo | due bombe esplodono durante la messa Almeno

ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 gennaio 2019) Duesono esplose davanti a unanelle, sull’isola di, uccidendo27 persone e ferendone più di 70. Le esplosioni sono avvenute attorno alle 12, ora locale,ladomenicale, ha fatto sapere la polizia. Secondo le prime informazioni un primo ordigno è scoppiato sulla porta della chiesa, mentre la seconda bomba è stata fatta esplodere all’esterno dell’edificio, quando già erano arrivate le forze dell’ordine. Le vittime sono 20 civili e sette soldati mentre sono rimasti feriti 14 soldati, due poliziotti e 61 civili“Ho ordinato alle nostre truppe di alzare il livello di allerta per garantire la sicurezza in tutti i luoghi di culto e di porre in atto azioni preventive per stroncare sul nascere eventuali azioni ostili”, ha detto il segretarioDifesa Delfin Lorenzana in una nota. Truppe in assetto da ...