Federica Pellegrini : vita privata - altezza e carriera | Italia’s Got Talent : Federica Pellegrini: vita privata, altezza e carriera | Italia’s Got Talent carriera e vita privata Federica Pellegrini Federica Pellegrini è entrata a far parte del cast di Italia’s Got Talent 2019 in onda da venerdì 11 gennaio in prima serata su TV8. L’atleta, nei panni di giudice della trasmissione tv, è al fianco di Claudio Bisio, Frank Matano e Mara Maionchi. A condurre la trasmissione Lodovico Comello. Federica Pellegrini, ...

ITALIA'S GOT TALENT 2019/ Anticipazioni e diretta : Frank Matano svela il rapporto con Federica Pellegrini : ITALIA'S Got TALENT 2019 va in onda oggi, venerdì 25 gennaio, in prima serata su Tv8: Federica Pellegrini, Bisio e Matano utilizzeranno il golden buzzer?

Federica Pellegrini snobba Cristiano Ronaldo : “per una sera a cena preferirei…” : Federica Pellegrini tra vita privata e vita professionale: la nuotatrice italiana si confessa in un’intervista “Tokyo 2020 sarà la mia ultima Olimpiade”. Così Federica Pellegrini a circa un anno dai prossimi giochi olimpici svela il suo ultimo grande obiettivo di carriera. Intervistata dalla rivista ‘Oggi‘, la bella nuotatrice ricorda i suoi successi più belli. “L’oro olimpico a Pechino 2008, anche se le ...

Italia's Got Talent - Federica Pellegrini dà una vasca di vantaggio a Bisio e Matano. Sfida impossibile? : Una Sfida di nuoto ai limiti dell'impossibile: è quella che andrà "in vasca" questa sera nell'appuntamento con la seconda puntata di Italia's Got Talent . Claudio Bisio e Frank Matano si sono voluti ...

Italia's got talent - l'impensabile sfida di Bisio e Matano a Federica Pellegrini : Dopo il record di ascolti della prima puntata – che ha registrato 1 milione e 604 mila spettatori +52% rispetto al 2017, pari ad una share del 6,73%. rispetto al 2017 – continua l’appuntamento fisso del venerdì con Italia’s Got talent, il talent show prodotto da Fremantle, in onda venerdì 18 gennaio

Nuoto - due collegiali negli Stati Uniti per gli atleti azzurri : c’è anche Federica Pellegrini : La spedizione azzurra è pronta a partire alla volta degli Stati Uniti, dove sono in programma due collegiali Gli azzurri Federica Pellegrini (CC Aniene), Aglaia Pezzato (Esercito/Team Veneto), Carlotta Zofkova (Carabinieri/ImolaNuoto), Lorenzo Glessi (Esercito/Gorizia Nuoto) e Luca Pizzini (Carabinieri/Bentegodi) sono convocati per i collegiali di Flagstaff dal 19 gennaio all’8 febbraio e Fort Lauderdale dal 9 al 23 febbraio. Con ...

Federica Pellegrini lancia la Champions del nuoto : «Anche noi vogliamo essere professionisti» : No, non sto studiando da dirigente ma il mio è un messaggio preciso: per il nuoto io ci sarò sempre, per cercare di renderlo uno sport più evoluto. Penso alle generazioni future, non tanto a me, ...