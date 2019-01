Fa Cup | esordio con vittoria per Higuain | il Chelsea supera lo Sheffield FOTO ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : i convocati dell’Italia per lo slalom della Val d’Isere. Gross non reCupera - esordio Razzoli : Domenica 9 dicembre si disputerà lo slalom maschile in Val d’Isère, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’Italia sarà presente con sei atleti, purtroppo Stefano Gross è stato costretto a dare forfait: il trentino, infortunatosi la scorsa settimana durante un allenamento, oggi ha svolto un test a Sestriere e non si è sentito pronto per rientrare immediatamente in Francia e ha dunque rinviato il suo ritorno ...

Volley – Challenge Cup : esordio con vittoria per il Saugella Monza : Challenge Cup: Saugella Team Monza vincente all’esordio europeo, 3-0 sul campo di Perg Il Saugella Team Monza bagna con una splendida vittoria il suo esordio assoluto nelle competizioni internazionali: nell’andata dei sedicesimi di finale di Challenge Cup, la squadra lombarda si impone con un netto 0-3 (19-25, 23-25, 20-25) in Austria, sul campo del Prinz Brunnenbau Volleys Perg. In formazione rimaneggiata dalle assenze di ...

Volley femminile - Challenge Cup 2019 : Monza - esordio vincente. Ampio turnover - battuto il Perg : Grande giornata per Monza che, dopo il successo degli uomini sul campo del Parnu, festeggia anche con le ragazze: il Saugella espugna il campo del Perg per 3-0 (25-19; 25-23; 25-20) nell’andata dei 16esimi di finale della Challenge Cup 2018-2019, la terza competizione europea per importanza. Le brianzole facevano il proprio esordio assoluto in Europa ma non hanno tremato e sono riuscite a sconfiggere la formazione austriaca: ora per volare ...