+Europa oggi sceglie il segretario Bonino | comunque stiamo uniti

ilfogliettone

: Oggi non sono andato a chiedere agli amici di @Piu_Europa di aderire al manifesto #SiamoEuropei perché rispetto il… - CarloCalenda : Oggi non sono andato a chiedere agli amici di @Piu_Europa di aderire al manifesto #SiamoEuropei perché rispetto il… - ivanscalfarotto : Oggi ho interpellato in aula il governo sulla repressione violentissima nei confronti della comunità #LGBTQI in… - comilara : Oggi 25 anni di @Forza_Italia: una grande Storia, un grande Futuro. Con noi l’#Italia conta di più in #Europa!… -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Si è chiusa con gli interventi dei tre candidati segretari la seconda giornata del congresso di. Marco Cappato, Benedetto Della Vedova e Alessandro Fusacchia hanno ribadito ancora una volta le ragioni delle loro candidature, mettendo da parte i toni più accesi registrati venerdì e raccogliendo l'appello lanciato in precedenza da Emma: "Spero che chiunque vinca, chiunque vinca un po' meno, si sentano tutti vincitori. E sappiano che possono contare sul sostegno di tutti. Se saremo capaci di farlo penso che avremo vinto tutti quanti", è stato l'invito della senatrice. Invito raccolto da tutti, così come tutti per ora sono d'accordo nel portare la listada sola alle prossime elezioni, al di là dell'interesse con cui è stato accolto questa mattina Carlo Calenda e della condivisione nel merito del manifesto "Siamo Europei".Il congresso resta tutto aperto, e al ...