ilfattoquotidiano

: ?? #BREAKING Congresso +Europa: eletto segretario Benedetto Della Vedova con il 55,7%, Cappato 30,2%, Fusacchia 14,1% - you_trend : ?? #BREAKING Congresso +Europa: eletto segretario Benedetto Della Vedova con il 55,7%, Cappato 30,2%, Fusacchia 14,1% - italianaradio1 : +Europa, Benedetto Della Vedova eletto segretario: battuto Marco Cappato. “Il nostro simbolo su scheda alle Europee” - fachetti3333 : RT @fattoquotidiano: +Europa, Benedetto Della Vedova eletto segretario: battuto Marco Cappato. “Il nostro simbolo su scheda alle Europee” h… -

(Di domenica 27 gennaio 2019)è statodial termine del congresso a Milano. Il coordinatore uscente ha ricevuto il 55,7% dei voti (1278) avendo la meglio su(30,2% per 693 voti) e Alessandro Fusacchia (14,1% per 324 voti). “La direzione di marcia è quella di averealle prossime elezioni europee del 26 maggio sulla scheda”, ha spiegato il neo-rispondendo riguardo alla possibilità adesione alla lista unica progressista lanciata da Carlo Calenda.“Il mandato di questo congresso per me è chiaro: la strada su cui siamo incamminati è quella di lavorare sodo per allargare, per convincere, attraverso l’ascolto, il maggior numero possibile di italiani che noi siamo l’alternativa – ha aggiunto – che cambia l’Italia nel nome dell’Europa”. Anche nel suo discorso di insediamento da...