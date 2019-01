Esonero Inzaghi | è finita al Bologna | i nomi per il sostituto FOTO ...

Joey Saputo a ruota sul Bologna : l’Esonero di Inzaghi - il calciomercato ed il suo impegno nel club : Joey Saputo ha parlato della traballante panchina di Pippo Inzaghi e degli innesti possibili per il Bologna nella sessione invernale di mercato Joey Saputo è tornato a parlare del suo Bologna. Il patron del club emiliano ha presenziato stamane alla commemorazione per Arpaid Weisz, ma è stato incalzato dai giornalisti in merito alla situazione della squadra in campionato. Parlando a RMC Sport, Saputo ha analizzato la questione ...

Bologna ancora sconfitto : Filippo Inzaghi verso l’Esonero - non vince da settembre! : Bologna ancora sconfitto, la Lazio vince al Dall’Ara e Simone Inzaghi complica la situazione per il fratello Pippo Bologna ancora sconfitto: Filippo Inzaghi verso l’esonero. Super Pippo ha perso oggi nel suo personalissimo derby contro il fratello Simone e la sua Lazio, una sconfitta che potrebbe costare la panchina al tecnico del Bologna. La squadra non riesce ad uscire dalla crisi, non vince in campionato pensate un po’ ...

Esonero Inzaghi - il Bologna lo tiene ma Seedorf punge Pippo : Esonero Inzaghi, PER ORA FIDUCIA CONFERMATA- La seconda esperienza in Serie A di Pippo Inzaghi non sta certo andando nel verso giusto. Il Bologna è fermo al terzultimo posto, distante 2 punti dalla salvezza solo perché, davanti a lei, tutte corrono con il freno a mano tirato. 11 punti in 15 gare è un bottino […] L'articolo Esonero Inzaghi, il Bologna lo tiene ma Seedorf punge Pippo proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale ...

Bologna - la verità di Inzaghi e Bigon : “Esonero? Ecco come stanno le cose” : L’esonero di Inzaghi sotto la lente d’ingrandimento in casa Bologna, il ds Bigon si è presentato ai microfoni dei cronisti dopo la sconfitta di Empoli Il Bologna prende tempo in merito all’ipotesi di esonero di Inzaghi. La sensazione è che ci sarà un’altra chance contro il Milan per il tecnico degli emiliani, ma attenzione, Inzaghi e la società si incontreranno nelle prossime ore per discutere del futuro, come ...

Bologna - avanti con Pippo Inzaghi : nessun Esonero dopo il ko di Empoli. E lui è sicuro : 'Ci salveremo' : Inzaghi: "Serve più cattiveria, ma ci salveremo" E al termine della gara di Empoli Pippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Tanta amarezza per l'allenatore del Bologna, che si è ...

Bologna - Esonero Inzaghi? Le ultime novità sul tecnico : Bologna, le voci sull’esonero di Inzaghi si fanno sempre più frequenti, ennesima sconfitta per la squadra emiliana in quel di Empoli Il Bologna ha perso ancora e le voci su un presunto esonero di Pippo Inzaghi si stanno facendo sempre più rumorose. Al momento la società ha preso una fase di riflessione per decidere il da farsi, ma sembra che Super Pippo avrà un’altra chance nella prossima settimana. Dunque si va verso la ...

Bologna - avanti con Pippo Inzaghi : nessun Esonero dopo il ko di Empoli : Filippo Inzagh i e il Bologna , avanti insieme. Nonostante la sconfitta arrivata nella delicata sfida della 15giornata di Serie A contro l'Empoli, la società rossoblù ha deciso di rinnovare la fiducia ...

Serie A - Empoli-Bologna 2-1 : Caputo e La Gumina show. Inzaghi verso l'Esonero : Finisce con un tifoso del Bologna che in tribuna dice a Marco Di Vaio 'Dovete svegliarvi che così andiamo in B'. Il graduato del Bologna bofonchia qualcosa e va via. Ma la scena che sancisce uno ...

Bologna - Inzaghi a rischio Esonero? Le ultime novità dalla società emiliana : Bologna, mister Filippo Inzaghi deve dare delle risposte immediate se vuole conservare la propria panchina nelle prossime giornate Il Bologna intende dare fiducia a Filippo Inzaghi, anche se ovviamente la pazienza ha un limite. “Una sconfitta a Genova contro la Samp ci può stare, ma siamo stati condannati da errori nostri pur avendo fatto. Abbiamo regalato due gol alla Sampdoria. E’ un ko che ci fa preoccupare, ma bisogna ...

Sampdoria-Bologna finisce 4-1 - adesso Inzaghi rischia l'Esonero : Sabato 1 dicembre si è disputato il terzo anticipo di Serie A alle ore 20:45, tra Sampdoria e Bologna: entrambe le compagini venivano da un periodo delicato della stagione in quanto gli ultimi risultati non si sono rivelati all'altezza delle aspettative. La Sampdoria nella precedente giornata ha ottenuto un pareggio nel derby contro il Genoa, lo stesso discorso vale per il Bologna inchiodato sul pari dalla Fiorentina. Gli uomini di Inzaghi non ...