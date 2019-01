ilgiornale

: Entra il Pistolero e prova a sparare. Il Diavolo cambia, ma non abbastanza #MilanNapoli (#IlGiornale) - capuanogio : Entra il Pistolero e prova a sparare. Il Diavolo cambia, ma non abbastanza #MilanNapoli (#IlGiornale) - maurizio_rigon : RT @MilanInside_: Secondo cambio per il Milan: Esce Cutrone, Entra Piatek. Esordio per il Pistolero a San Siro.???????? #MilanNapoli #SerieA… - trrrt1800 : RT @MilanInside_: Secondo cambio per il Milan: Esce Cutrone, Entra Piatek. Esordio per il Pistolero a San Siro.???????? #MilanNapoli #SerieA… -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Milano Il Milan blocca un'altra volta il Napoli, come lo scorso aprile. Una partita brutta che non si accende mai e un punto che serve a poco, soprattutto ad Ancelotti perché la Juventus oggi potrebbe portare addirittura in doppia cifra il suo vantaggio. Mentre Gattuso si accontenta di un punto che potrebbe non bastargli per tenere il quarto posto perché le romane sono pronte al sorpasso. Conseguenza di una sfida in cui il Milan dopo aver spaventato il Napoli all'andata prima di farsi rimontare stavolta lo blocca. Un pareggio che serve in autostima alla squadra che perde Higuain ma Piatek in uno spezzone di gara fa vedere cose che torneranno utili. Lo zero a zero ridimensiona invece il Napoli che come con l'Inter non segna al Meazza, dove la storia invece dice che si deve passare per cullare ambizioni scudetto.La cosa più bella alla fine è che non ci sono ululati per Koulibaly che ...