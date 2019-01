Emmanuel Macron risponde agli attacchi da Roma | Italia merita leader

Giuseppe Conte - bomba atomica su Emmanuel Macron : "Perché voi non..." - sfida senza precedenti in pubblico : La sfida di Giuseppe Conte a Emmanuel Macron è clamorosa, perché arriva dal salotto buono di Davos dopo giorni di tensioni senza precedenti. Al debutto al World Economic Forum, il premier italiano chiede ufficialmente alla Francia di rinunciare al proprio seggio nell'Onu per cederlo a un rappresenta

Emmanuel Macron ha incontrato il consigliere di Stato e ministro degli Esteri Wang Yi : ... aggiungendo che la Francia spera di lavorare con la Cina per rafforzare i contatti ad alto livelli e approfondire la cooperazione bilaterale in diversi settori, come economia, commercio, ...

Emmanuel Macron - la sua ministra per l'Europa "Non faremo gara della stupidità con l'Italia" : Prima la convocazione all'Eliseo della nostra ambasciatrice a Parigi. E ora la frase, al solito sprezzante, con cui il governo francese ha aperto l'ennesimo capitolo della disfida tra Italia e Francia sul tema dei migranti, rinverdita dalle accuse di Di Maio a Parigi di trattare ancora molti Paesi d

Emmanuel Macron inverte la rotta per le elezioni europee : Indebolito dalla crisi dei gilet gialli, il presidente francese non può permettersi di soffiare sul fuoco delle divisioni tra progressisti e nazionalisti. Leggi

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista usano Emmanuel Macron per colpire Matteo Salvini : La linea dura con la Francia è voluta fortemente da Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista - "Nessun timore reverenziale", "È evidente che occorre alzare la voce altrimenti nessuno ti rispetta" - e non si faranno passi indietro. L'idea che circola, riporta il Corriere della Sera, è di tirar fuori di

Non è l'Arena - Giorgia Meloni svergogna Emmanuel Macron : l'orrore sui bambini africani : "Vedete questo bambino? L'oro che tira fuori da un cunicolo in Burkina Faso finisce nelle casse dello Stato francese". Giorgia Meloni, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, su La7, denuncia la vergogna di Emmanuel Macron e della Francia che da veri colonialisti sfruttano i bambini per arricchir

Emmanuel Macron premia Pierre Moscovici perché ha bastonato duro l'Italia : Nel 2013, da ministro delle Finanze del socialista François Hollande, Pierre Moscovici, attuale commissario europeo per gli affari economici e monetari, fu obbligato a elemosinare uno spostamento di due anni del termine fissato da Bruxelles per il rispetto dei parametri di bilancio. perché "Moscò",

Emmanuel Macron - arrestato Alexandre Benalla : la gravissima accusa degli investigatori : Alexandre Benalla, ex collaboratore del presidente francese Emmanuel Macron già perseguito per violenze contro manifestanti a margine dei cortei del 1° maggio, è stato fermato oggi nell'ambito dell'inchiesta sull'uso controverso dei suoi passaporti diplomatici a seguito della sua rimozione dall'Elis

Emmanuel Macron insulta i poveri : la frase rubata - umilia chi non ha soldi : L'avvio del gran dibattito nazionale sulla crisi dei gilet gialli parte con una nuova polemica sul disprezzo che Emmanuel Macron nutrirebbe verso i più poveri. Intervenuto a sorpresa al consiglio municipale della cittadina di Gasny, in Normandia, il presidente francese ha dichiarato che bisogna resp

Emmanuel Macron insulta pure i francesi : "Non hanno voglia di fare niente" : In Francia proseguono le proteste dei gilet gialli, ed Emmanuel Macron pensa bene...di insultarli. In occasione del Gallette des Rois, il presidente infatti si è lanciato in un discorso in cui ha elogiato il lavoro dei panettieri che avevano confezionato il dolce tradizionale, per poi parlare dei gi

Messo all'angolo dai gilet gialli - Emmanuel Macron non si può permettere la foto di Davos : Emmanuel Macron assente per motivi di immagine. L'Eliseo oggi ha annunciato che quest'anno il presidente francese non parteciperà al Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera, che si terrà dal 22 al 27 gennaio. L'appuntamento, che riunisce ogni anno il gotha dell'economia e della politica mondiale, rappresenta una scommessa troppo rischiosa per Macron, che preferisce rimanere a casa per evitare di far innervosire ancora di ...

Emmanuel Macron - il delirio della pornoministra Schiappa : L'Italia finanzia i gilet gialli : Chi finanzia i casseurs, i facinorosi che da tre mesi seminano panico e disordine in tutta la Francia? E chi ha finanziato la colletta sulla piattaforma online Leetchi per pagare le spese giudiziarie all' ex pugile Christophe Dettinger, da ieri in custodia cautelare per aver picchiato due gendarmi nel quadro dell' VIII Atto della mobilitazione dei gilet gialli? Scoprirlo è il nuovo obiettivo di Marlène Schiappa, ministra per le Pari ...

Emmanuel Macron - il suo disastro fa volare il Tg2 sovranista di Gennaro Sangiuliano : Sabato sera il Tg2 Dossier sulla Francia, "Macron, la caduta della grandeur" di Stefano Ziatori ha ottenuto il 10,1 di share, risultato che non veniva conseguito da moltissimo tempo dalla trasmissione. L' approfondimento del telegiornale diretto da Gennaro Sangiuliano ha fatto il botto con un serviz

Emmanuel Macron è finito - la voce all'Eliseo : cosa gli sta per accadere : Una ruspa ha sfondato un portone a Parigi. Non la conduceva Salvini e non c' era da sgombrare un campo rom. La guidavano alcuni "gilet jaunes" contro un ministero. Era l' ottava manifestazione consecutiva. Macron si aspettava lo sgonfiamento per stanchezza e per le vacanze. Niente da fare. Cinquantamila la vigilia della Epifania, dopo che sabato 29 dicembre erano stati 35mila. Il culmine, il simbolo, è stata la ruspa manovrata da operai ...