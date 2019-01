Eleonora Abbagnato in lacrime | la dichiarazione d’amore del marito Balzaretti

Eleonora Abbagnato in lacrime a Domenica In. Venier in difficoltà : Mara Venier costretta a cambiare sedia con Eleonora Abbagnato a Domenica In Intervista diversa dal solito, quella di Eleonora Abbagnato oggi a Domenica In: Mara Venier, a causa del colpo della strega, ha infatti esordito facendo notare alla famosa ballerina di aver dovuto cambiare sedia, trovandosi in difficoltà per via della sua schiena dolorante! Allora: abbiamo cambiato le sedie, perchè io sono un po’ bloccata con la schiena. Dunque ho ...