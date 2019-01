Ecco le reazioni di Twitter alla giacca di Fallout 76 da 276 dollari

eurogamer

(Di domenica 27 gennaio 2019) Se siete degli appassionati di, probabilmente tutti voi saprete della polemica scaturita dborsa di nylon mandata si giocatori che avevano acquistato la collector's del gioco.Ebbene, come riporta PCgamer, all'annuncio di unatargata76 dal prezzo di "soli" 276, la community dinon ha potuto non replicare con delle immagini a dir poco divertenti.Lamostrata sembrerebbe avere una fattura di pregio, ma i precedenti di Bethesda con la pubblicità ingannevole non ha potuto fare a meno di innescare l'ironia della rete.Read more…