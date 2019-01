Dramma nel cielo del Salento | ultraleggero prende fuoco e si schianta al suolo | 2 morti

Incidente frontale nella notte - il bilancio è Drammatico : morte le due donne alla guida : Lo scontro in Salento, nei pressi di Taviano. I vigili del fuoco non hanno potuto fare altro che estrarre dalle lamiere i...

Julen - come è morto il bimbo caduto nel pozzo : il Drammatico racconto dei soccorritori : Il piccolo Julen non ce l'ha fatta. Il bambino, come ha spiegato il delegato del governo in Andalusia, Alfonso Rodriguez Gomez de Celis, dopo essere caduto per 71 metri di altezza è stato sepolto da ...

Migranti - il prof spiega agli studenti il Dramma dei naufragi nel Mediterraneo : Sta commuovendo il web il racconto dell’esperimento del professor Enrico Galiano per spiegare ai suoi alunni di terza media, in vista della Giornata della Memoria, i tragici avvenimenti in materia di Migranti. Un’idea semplice, per mostrare ai ragazzini fatti molto lontani dalla loro quotidianità e in generale da quella di chi è nato e cresciuto nella realtà occidentale. Il professore non è l'unico ad aver in questa settimana collegato i giorni ...

Si schianta contro un palo : Drammatico incidente nella notte - forse un colpo di sonno : A perdere la vita, a Lecce, un uomo di 33 anni: Gianluca Bisconti. Ad allertare i soccorsi è stato un vigilantes che stava...

Rita Forte - madrina AIRC - il Dramma del cancro e la speranza nella ricerca : Ammetto che, quando il radiologo diagnosticò il tumore, mi crollò il mondo addosso, ma ho avuto la forza di reagire con prontezza e ora mi rendo conto dell'importanza della prevenzione : grazie a un ...

Bimbo nel pozzo - il Dramma dei genitori di Julen tra bufale e polemiche per il costo dei soccorsi : «Neanche Dio può perdonarvi» : José Roselló e sua moglie Victoria, prima di avere Julen, avevano già perso un figlio, stroncato da un male incurabile a soli tre anni, nel 2007. Il nuovo dramma, con il loro...

Cristiano Ronaldo - selfie sul jet privato nella giornata del Dramma di Emiliano Sala : Che Cristiano Ronaldo abbia un jet privato non è un segreto. Come non è la sua passione per i selfie . Così, ieri, di ritorno a Torino da Madrid dove era andato a regolare i conti con fisco spagnolo, ...

Corinaldo - Michele incontra il suo mito Totti : il 18enne era rimasto coinvolto nel Dramma della discoteca marchigiana : Finisce il mondiale Italia campione del Mondo. "Papà ma ora dove gioca Totti? " "Alla Roma". Da quel giorno nascerà l'amore per la Roma e per quel giocatore. Con il passare del tempo diventa l'idolo,...

Amici - Jefeo e il Dramma della miseria : 'Avevo solo una possibilità nella vita...' : Tempo di confessioni per Alessandro Casillo e Jefeo ad Amici di Maria De Filippi : i due hanno parlato del loro passato nel tentativo di convincere i professori a dare a tutti gli allievi il diritto ...

Uomini e donne - il Dramma di Sabrina Ghio : il tunnel - quando la vita era appesa a un filo : Sabrina Ghio è l'ex volto noto di Uomini e donne che recentemente si è lasciata andare a delle confessioni con i suoi follower di Instagram relative a una fase travagliata della sua vita. Rispondendo ...

Amici - con chi sorprendono Tish nel cuore della notte : un Dramma per Alberto Urso : Fermi tutti, un terremoto di gossip scuote Amici : Tish è infatti stata sorpresa di sera in un locale insieme a Biondo . E Alberto Urso dov'era? In verità era presente anche lui alla serata, ma ha ...

Gillian Anderson da Sex Education a The Crown 4 come la “Lady di Ferro” Margaret Thatcher - new entry nel Dramma Netflix : Un periodo d'oro per l'ex Dana Scully di X-Files, che è stata annunciata per un nuovo, strepitoso ruolo: Gillian Anderson da Sex Education a The Crown 4 continuerà a mostrare il suo poliedrico talento passando da una teen comedy a una serie in costume. L'attrice è pronta a interpretare l'ex primo ministro Margaret Thatcher nella quarta stagione della serie drammatica di Netflix dedicata alla storia del regno di Elisabetta II. L'ex ...