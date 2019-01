Domenica Live | Jessica Mazzoli contro Morgan | Per lui nostra figlia non esiste Mi

Eva Henger a Domenica Live : «Francesco Monte mi ha querelata» : di Valeria Arnaldi 'In settimana andrò a Roma per fare una mia dichiarazione alla Polizia. Francesco Monte mi ha querelata '. Eva Henger comunica la notizia della querela a Domenica Live , che tante ...

Domenica Live - Paola Caruso : "Quando nascerà mio figlio chiederò il DNA" (VIDEO) : La tormentata questione che riguarda Paola Caruso e Francesco Caserta non intende chiudersi. Ospite di Domenica Live, l'ex bonas di Avanti un altro, giunta al nono mese di gravidanza, ha avuto modo di parlare nuovamente del padre del suo bambino Francesco Caserta che, ricordiamo, l'ha lasciata poco dopo aver scoperto di essere incinta.I rapporti pessimi sono stati confermati dalla showgirl nella trasmissione di Barbara d'Urso. Nell'intricata ...

"Sbarchino dalla Sea Watch - poi in aereo in Olanda". Alessandro Di Battista a Domenica Live : Alessandro Di Battista fa il suo ritorno nel salotto di Barbara D'Urso, acclamato dal pubblico di Domenica Live, su Canale 5. L'ex deputato dei 5 stelle siede sulla poltrona bianca, davanti alla presentatrice, che subito gli domanda cosa pensa della situazione dei migranti sulla Sea Watch. "Per me dovrebbero sbarcare. Ci vuole molto coraggio, ma secondo me devono essere accuditi e, nel massimo della dignità possibile, fatti partire con un ...

Paola Caruso replica a Caserta a Domenica Live : “Subisco mobbing” : Domenica Live: Paola Caruso attacca gli amici di Francesco Caserta La puntata di oggi di Domenica Live è iniziata con l’intervista di Paola Caruso, che ha voluto replicare alle lettere scritte dai familiari di Francesco Caserta. L’ex Bonas di Avanti un altro ha affermato che per il padre di suo figlio è tutto un gioco. Inoltre Francesco le avrebbe dato della poco di buono rispondendo a delle domande su Instagram avanzate dai suoi ...

Domenica In e Domenica Live - oggi cominciano più tardi : ecco perché : Cambio di orario oggi, 27 gennaio, per e che cominciano più tardi per lasciare spazio alla messa di Papa Francesco nel Campo San Juan Pablo II per la Giornata Mondiale della Gioventù. Il via alle ...

LIVE Sport - DIRETTA Domenica 27 gennaio : ancora grande Italia negli sport invernali! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sport di oggi, domenica 27 gennaio: si inizia nella notte Italiana con gli Australian Open di tennis e la magica NBA, mentre in serata spazio agli sport di squadra. In mezzo abbuffata di sport invernali, sia sulla neve che sul ghiaccio, per una giornata da vivere tutta in apnea. Clicca qui per il programma completo degli eventi sportivi di domenica 27 gennaio OA sport vi propone la DIRETTA LIVE sport di ...

Domenica In e Domenica Live : ospiti e anticipazioni di oggi 27 gennaio : Domenica In e Domenica Live: ospiti e anticipazioni di oggi 27 gennaio Questo pomeriggio, come di consueto, Rai 1 e Canale 5 daranno spazio a Domenica In, da un lato e Live, dall’altro. oggi, 27 gennaio, verrà dedicata buona parte della programmazione al ricordo delle vittime della Shoah. Tra gli ospiti del programma di Mara Venier, avremo l’opportunità di ascoltare l’intervista esclusiva ad Eleonora Abbagnato. La ballerina si ...

Mara Venier e Barbara D’Urso : Domenica Live torna in onda alle 14? : Barbara D’Urso torna a sfidare Mara Venier con Domenica Live? Il nuovo anno ha portato aria di cambiamenti in casa Mediaset. Da metà gennaio Domenica Live, va in onda in forma ridotta, alle 17:20, subito dopo le soap Beautiful, Una Vita e il Segreto, andando a ricoprire la stessa fascia d’orario in cui Barbara D’Urso va in onda con Pomeriggio 5 durante la settimana. Le soap del pomeriggio piazzate alla Domenica hanno accusato ...