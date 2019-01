Domenica 27 Gennaio sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - Domenica 27 gennaio 2019. Valentino Rossi ospite da Fazio : Valentino Rossi Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa ospite del programma di Fabio Fazio il campione delle due ruote Valentino Rossi, che a febbraio compirà 40 anni. Interverrà in collegamento durante la puntata Riccardo Travaglini, sindaco di Castelnuovo di Porto. Nel giorno della memoria, ospiti anche Andra e Tatiana Bucci, sorelle di origine ebrea superstiti dell’Olocausto. In studio anche l’ex Presidente del Consiglio Enrico Letta, ...

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto Domenica 27 gennaio : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti , tessera Dlf, : 5 euro. Acquistando la tessera Dlf al costo di 15 euro , per un anno sarà possibile ...

Tiki Taka - Domenica 27 gennaio ospite speciale Osvaldo : domenica 27 gennaio 2019, in seconda serata su Canale 5, nuovo appuntamento con " Tiki Taka " Il calcio è il nostro gioco", programma di attualità sportiva curato dalla redazione di SportMediaset ...

‘Domenica In’ cambia orario : gli ospiti di Mara Venier nella puntata del 27 gennaio 2019 : Eccezionalmente la 20esima puntata del contenitore di Rai Uno va in onda in versione ridotta a partire dalle 15.35

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Domenica 27 gennaio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di domenica 27 gennaio 2019: Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge (Thorsten Kaye) temono le conseguenze dell’inaspettato arrivo di Taylor (Hunter Tylo) a Los Angeles… Taylor finalmente abbassa la pistola e si scusa con Bill Spencer (Don Diamont) per avergli sparato quella notte… Quando Bill capisce che suo figlio Liam (Scott Clifton) non è il colpevole, si sente sollevato… Attenzione: ...

La Dottoressa Giò - ultima puntata martedì 29 gennaio : Isola dei famosi alla Domenica il 3 e 10 febbraio 2019 : E' iniziata ieri la nuova edizione de L'Isola dei famosi che si è scontrata con "Che Dio ci aiuti". Risultato: Rai 1 ha ottenuto un netto di 5.215.000, 22% mentre il reality show ha registrato 3.062.000 telespettatori, share 18,27%.. Se fino a qualche settimana fa si pensava addirittura di lasciare l'Isola dei famosi il giovedì contro Sanremo 2019, ecco l'ufficiale comunicato che annuncia lo spostamento del programma durante il ...

Domenica Live e Domenica In : chi sono gli ospiti del 27 Gennaio 2019 : Chi sono gli ospiti della prossima Domenica a Domenica Live e Domenica In? Nuovo appuntamento per i telespettatori italiani. Quest’ultima Domenica di Gennaio 2019 ci attendono con grande affetto Barbara d’Urso e Mara Viener. Le due note conduttrici della televisione italiana tornano con la loro ormai consueta diretta del fine settimana. Una su Canale 5, […] L'articolo Domenica Live e Domenica In: chi sono gli ospiti del 27 ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Domenica 27 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di domenica 27 gennaio 2019: Dolores obbliga ancora Tiburcio ad allenarsi duramente e tutti l’appoggiano… Elsa scopre la gravidanza di Antolina, che le chiede di non parlarne a nessuno. Ma entra Isaac nella stanza e così anche lui scopre che Antolina è incinta. La ragazza rifiuta di dire chi è il padre del bambino per proteggere Isaac… Isaac vorrebbe prendersi le sue responsabilità ma è anche ...

L'oroscopo di Domenica 27 gennaio : matrimonio per il Sagittario - Bilancia lunatico : L'appuntamento astrale di domenica 27 gennaio delL'oroscopo giornaliero vede protagonista il transito della Luna in Bilancia. Questo astro guida, divenuto musa ispiratrice per i poeti greci, sublima le emozioni portandole all'ennesima potenza. Analizziamo come i segni zodiacali cambino d'umore grazie a questi influssi lunari, divenendo capricciosi, incostanti nei sentimenti o vivendo l'amore con impeto. Buona lettura delle previsioni ...

La dottoressa Giò 2019 - terza puntata Domenica 27 gennaio : anticipazioni trama : Penultimo appuntamento con il ritorno de La dottoressa Giò, la storica fiction a sfondo rigorosamente medical con protagonista l’inossidabile Barbara D’Urso: la terza puntata di questa nuova stagione va in onda domenica 27 gennaio in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21.25. Nonostante Barbarella tenesse moltissimo a girarla, gli ascolti non le stanno dando particolarmente ragione fino a questo momento e bisogna vedere se, dopo ...

Serie A - Atalanta-Roma si giocherà Domenica 27 gennaio alle 15 : 00 : Atalanta-Roma si giocherà alle ore 15:00 di domenica 27 gennaio e potrà essere seguita in diretta in tv su Sky Sport. In modalità streaming potrà essere guardata invece su Sky Go. Le due formazioni sono in ottima salute. La Roma ha infatti piegato il volitivo Torino allo stadio Olimpico per 3-2, gli orobici hanno invece dominato a Frosinone con roboante quaterna di Duvan Zapata, mostrando una forza offensiva notevole. Atalanta-Roma del 27 ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Domenica 27 gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di domenica 27 gennaio 2019: Blanca salva la VITA alla madre ma fa fuggire Olga. Sembra che Ursula sia stata ferita solo superficialmente. Blanca dice a tutti che ad accoltellare la madre è stata una ladra in quanto prima vuole conoscere da Olga la sua versione. Lolita chiede ad Antoñito di tacere sulla loro relazione, nonostante il permesso di Ramon. Intanto Servante fa una scommessa con Fabiana, volendole ...

MotoGP - Valentino Rossi ospite Domenica 27 gennaio a Che fuori tempo che fa. Orario e programma della serata : Questa volta Valentino Rossi non dovrà sfidare Marc Marquez o Andrea Dovizioso, né una delle piste del Mondiale di MotoGP. Il “Dottore”, infatti, sarà protagonista in tv, luogo nel quale non ama apparire troppo spesso, e sarà ospite di uno dei “salotti” più famosi d’Italia. Il numero 46 più famoso del mondo prenderà parte alla trasmissione di Rai1 “Che tempo che fa” condotta da Fabio Fazio, nella serata ...

Atto Unico : Domenica 27 gennaio "Traditori. Contro il ministro dei temporali" : Costo del biglietto Intero: 13 euro Under 30: 11 euro Abbonamenti Cinque spettacoli: 60 euro Under 30-Cinque spettacoli: 50 euro TRADITORI Contro il ministro dei temporali da un'idea di Vincenzo ...