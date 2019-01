Diretto | da governo e parlamento un segnale per commercialisti ed esperti contabili

Rai - i suggerimenti della Lega al Direttore del Tg1 : “Spiegare bene cosa fa il governo - telegiornale è stato deficitario” : “Tutto ciò che fa il governo deve essere spiegato ai cittadini in maniera esaustiva. cosa in cui siamo stati un po’ deficitari in questi mesi”. È la contestazione che il capogruppo della Lega Paolo Tiramani fa al direttore del Tg1, Giuseppe Carboni, durante la seduta della Commissione di Vigilanza Rai. Il leghista prima contesta un calo degli ascolti, facendo il confronto con il Tg2 diretto da Gennaro Sangiuliano. Poi si ...

Lega contro Direttore Tg1 : ‘Poco spazio a noi e atti governo’. M5s : ‘Scelga qualità’. E lui : ‘Fuori politica da Rai? Non da solo’ : “E’ intenzione del direttore del Tg1 dare rilevanza a quanto fatto dal governo?”. Perché “oltre alla narrazione della politica, tutto ciò che il governo fa deve essere in maniera esaustiva spiegato ai cittadini. Cosa su cui è stato un po’ deficitario in questi mesi”. Con queste domande e osservazioni il capogruppo della Lega Paolo Tiramani in commissione Vigilanza Rai si è rivolto a Giuseppe Carboni, da due ...

Rai - Lega al Direttore Tg1 : ‘Poco spazio a noi e atti governo’. M5s : ‘Scelga la qualità’. E lui : ‘Via la politica? Non da solo’ : “E’ intenzione del direttore del Tg1 dare rilevanza a quanto fatto dal governo?”. Perché “oltre alla narrazione della politica, tutto ciò che il governo fa deve essere in maniera esaustiva spiegato ai cittadini. Cosa su cui è stato un po’ deficitario in questi mesi”. Con queste domande e osservazioni il capogruppo della Lega Paolo Tiramani in commissione Vigilanza Rai si è rivolto a Giuseppe Carboni, da due ...

Trasporti - governo nomina Mortellaro Direttore Agenzia sicurezza : Roma, 10 gen., askanews, - Alfredo Principio Mortellaro sarà il direttore della nuova Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, Ansfisa,, ...

Walter Ricciardi - ex Direttore dell'Iss - contro le decisioni del governo che non difende la salute degli italiani e ignora la verità ... : ... come peraltro deve essere perché " la politica non deve interferire con la scienza". La conclusione è un'accusa nei confronti del governo che non segue i pareri scientifici, e risulta più vicino ...

Governo : nuovi Direttori per Dis e Aise : 23.25 Il Comitato Interministeriale di Sicurezza della Repubblica (Cisr) ha nominato nuovo direttore del Dis il generale della GdF, Vecchione, e il generale delle Fiamme Gialle, Carta, all'Aise. Il premier Conte e i Ministri del Comitato hanno espresso ringraziamento ai direttori uscenti, il prefetto Pansa e dott. Manenti che hanno ricoperto i rispettivi incarichi con dedizione e elevato spirito di servizio, garantendo la sicurezza nazionale. ...