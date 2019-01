Diretta Latina Trento Risultato live 0-2 | info streaming | fine primo tempo!

LIVE Volley - Superlega 26 dicembre in Diretta : tutte le partite in tempo reale. Perugia a Latina - Civitanova ospita Padova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 14^ giornata della Superlega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Si torna tutti in campo a Santo Stefano come da tradizione per la pallavolo, alle ore 18.00 si giocheranno ben sei partite in contemporanea per il primo turno del girone di ritorno (alle ore 16.00 si anticipata con Verona-Monza). La capolista Perugia sarà impegnata sul campo della non irresistibile Latina e ...