Dieta | per dimagrire basta saltare i pasti?

Dieta Weight Watchers : alimenti a punti per dimagrire : La Dieta Weight Watchers è una Dieta ipocalorica di 1200-1300 calorie. E' stata ideata da una signora americana con la scelta di alimenti a punti

Dieta Le Boot Camp : perdi 6 chili senza sacrifici : La prima parola che si associa a Dieta è fatica? Non deve essere sempre così, almeno secondo quando promette la Le Boot Camp. Si tratta di un regime alimentare che ci può far arrivare a perdere sei chilogrammi senza fare troppi sacrifici. A idearla Valérie Orsoni che ha realizzato questo metodo dopo essere stata per molto tempo una donna sovrappeso. Tantissime le diete testate che avevano un’efficacia ridotta nel tempo. Così nasce Le Boot ...

Dieta depurativa veloce per dimagrire in 5 giorni : La Dieta depurativa veloce consente di dimagrire di circa 3 chili in 5 giorni. Ecco come e cosa si mangia. dimagrire in salute e nel benessere fisico.

Dieta delle vellutate per bruciare i grassi (e perdere 5 kg in 2 settimane). Come funziona : Sono buone, sono calde e sono perfette nella stagione invernale. E ora sono anche l’alimento principale di una Dieta che aiuta a bruciare i grassi. Di che parliamo? delle vellutate. Oggi infatti vi proponiamo la Dieta delle vellutate. Le vellutate sono una coccola in inverno, sono colorate, sono piene di vitamine e sono una grande fonte di benessere per il nostro corpo. La Dieta delle vellutate punta su questo alimento per combattere i chili di ...

Dieta delle vellutate : bruci i grassi e perdi 5 chili : Comfort food per eccellenza, le vellutate hanno infinite proprietà. E si prestano a numerosissime interpretazioni. Cosa c’è di meglio, in inverno, che coccolarsi con una di queste preparazioni calde e colorate, che appagano gli occhi e sono ricche di vitamine, di fibre e di sali minerali? E se in genere le vellutate le colleghiamo all’inverno, c’è chi sceglie di consumarle tutto l’anno proprio in virtù delle loro ...

Dieta dei broccoli per dimagrire : abbassano glicemia : La Dieta dei broccoli aiuta a dimagrire e a ridurre il girovita. I broccoli inoltre abbassano la glicemia e sono un toccasana contro il diabete.

Torta all’acqua - ottima per la Dieta. Senza latte - uova e burro : Durante la dieta è necessario rinunciare ai cibi calorici che fanno ingrassare. Una delle prima cose che il dietologo raccomanda a una persona che vuole perdere perso è quella di rinunciare ai dolci. Una rigida regola da rispettare per permettere al corpo di eliminare quei chili di troppo. C’è chi riesce a mantenere questa ‘promessa’ non toccando dolci e cibi grassi per moltissimi mesi, ma c’è anche chi, nonostante la buona volontà, di ...

Dieta ricca di fibre : sgonfi la pancia e perdi peso : Una Dieta ricca di fibre è fondamentale per sgonfiare la pancia e perdere peso. Queste sostanze infatti sono fondamentali per garantire il corretto funzionamento dell’intestino e il benessere dell’organismo, ma soprattutto per dimagrire. Assumere fibre aiuta a combattere la costipazione, migliora la digestione e il transito intestinale, aiutandoci a smaltire i chili di troppo, ma soprattutto a mantenere il peso corporeo per evitare ...

Dieta dimagrante - riso per dimagrire 5 kg subito : menù : La Dieta dimagrante del riso può far dimagrire fino a 5 chili in 12 giorni. E' una Dieta che si divide in due fasi. Ecco come funziona, cosa si mangia

Dieta della pasta : ecco l’innovativo piano alimentare che promette di far perdere 4 kg in 7 giorni : La pasta fa dimagrire? La risposta potrebbe essere positiva, ma è necessario sapere come mangiarla. ecco una Dieta innovativa proposta da recenti studi scientifici, che permette di mangiare pasta ogni sera per sette giorni e perdere fino a 4 kg. Gli appassionati di pasta saranno al settimo cielo: i carboidrati sono sono un nemico sa combattere, e addirittura possono aiutarci a perdere peso. E’ solo necessario prendere qualche piccolo ...

Dieta dello zenzero : sciogli i grassi e perdi fino a 3 chili : Depura l’organismo e aiuta a dimagrire: la Dieta dello zenzero è l’ideale per chi vuole sciogliere i grassi e perdere sino a 3 chili. Lo zenzero infatti possiede moltissimi benefici ed è particolarmente versatile in cucina. Originaria dell’Asia Orientale, questa radice viene utilizzata nella medicina ayurvedica per curare numerosi malanni e perdere peso. Possiede proprietà digestive e antinfiammatorie, è utile per curare gli ...

La "Dieta del digiuno" non è la solita storia : le regole del dottor Erzegovesi per corpo sano e mente lucida : Più che una moda, un'occasione di cambiamento. Se nell'ultimo periodo, sempre più spesso avete sentito parlare del digiuno, non temete. Non è sempre la solita storia. Tanto che per essere corretti dovremmo parlare di restrizione calorica o ancor meglio, giorno di magro. Ma non si tratta di qualcosa di nuovo. Lo facevano già i nostri nonni. Ora però tutta la comunità scientifica appoggia questo tipo di ...