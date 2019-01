Dieta brasiliana | sì | no | come

Dieta brasiliana - come perdere fino a 12 chili in 30 giorni : Le feste sono finite e ci hanno lasciato un bel po’ di gonfiore e qualche chilo in più. L’anno lo iniziamo sovrappeso e questo non ci piace affatto. Ma disperare non è certo la soluzione. La soluzione ai chili di troppo potrebbe essere la Dieta brasiliana che, in un mese, fa perdere fino a 12 chili. La Dieta brasiliana è un regime dimagrante equilibrato e light che riduce i carboidrati a favore di frutta e verdura. Le regole della Dieta ...