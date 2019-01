Di Maio | “Il governo italiano al lavoro per far sequestrare la Sea Watch” 

Mara Carfagna ironizza sull’annuncio di Di Maio : “Il sito dove chiedere il reddito di cittadinanza…” : Sempre lei, Mara Carfagna dal post su twitter facile anche oggi spara su qualcuno, su chi? Di Maio Luigi Di Maio tramite una diretta Faceook in compagnia di Di Battista, ha annunciato l’apertura del sito ufficiale per la richiesta del reddito di cittadinanza a Marzo 2019. Mara Carfagna con un post su twitter ironizza l’annuncio e mostra su un foglio di carta tutte le considerazioni “dette” sul reddito, ma ancora non ...

Gilet gialli - Di Maio : “Il governo Macron li sta finanziando politicamente con tutte le assurdità che sta facendo” : ‘Capisco le dichiarazioni di ieri di uno degli esponenti, perché se un ministro del governo Macron inizia a fare complottismo dicendo che altre nazioni stanno finanziando i gialli allora è giusto che quel movimento si smarchi: lo avrei fatto anch’io”. Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, a margine degli Stati generali dei consulenti del lavoro, spiegando che ”nei prossimi giorni resta fissato l’appuntamento con ...

Di Maio : “Il reddito di cittadinanza va solo agli italiani” : La legge sul reddito di cittadinanza «riguarda coloro che sono cittadini italiani». A parlare non è un leghista, ma il leader dei Cinque Stelle Luigi Di Maio che sposa a parole la linea del Carroccio, contrario a concedere l’aiuto agli stranieri. Nella bozza che circola sulla misura infatti si prevede che il reddito vada ai cittadini italiani e anc...

Brunetta (FI) : “Il professor Di Maio non conosce la legge di bilancio” : Roma- Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, la Radio dell’Università Niccolò Cusano. Il professore ha parlato della manovra finanziaria, oggi in discussione alla Camera. Nei giorni scorsi, di Maio ha accusato Pd e Forza Italia di aver raccontato menzogne sui contenuti della manovra. professor ...

Terremoto Catania - Di Maio : domani “il CdM decreterà lo stato d’emergenza - massimo supporto” : “Questa è la prima tappa della visita ai comuni colpiti dal Terremoto. domani sarà convocato il Cdm e sarà dichiarato lo stato di emergenza. In queste ore sono iniziati i rilievi sugli edifici danneggiati. Dopo lo stato di emergenza saranno stanziati tutti i soldi che ci sono. Il nostro obiettivo è dare il massimo supporto ai sindaci e alle autorità locali per tornare alla normalità“: lo ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio ...

Di Maio : “Il reddito di cittadinanza non partirà il primo aprile - le ironie si sprecherebbero” : "Con il reddito di cittadinanza si parte a marzo. Io non partirò mai ad aprile, l'1 aprile è un 'pesce d'aprile", ha dichiarato alla trasmissione Agorà Rai3 il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio, smentendo le dichiarazioni rese pochi giorni fa dal ministro dell'Economia Giovanni Tria a Porta a Porta.Continua a leggere

F35 - la Difesa : “Il programma sarà rivisto - annuncio all’inizio del 2019”. Di Maio : “Continuiamo ad essere molto perplessi” : “È ancora in corso la valutazione tecnica avviata sul programma del caccia F35. Come ripetuto più volte riteniamo prioritaria una interlocuzione con gli Usa, ma quel che è certo è che il programma sarà rivisto, nel rispetto degli impegni presi ma tenendo anche conto dell’interesse nazionale. Nei primi mesi del 2019 comunicheremo l’esito della valutazione”. Lo apprende l’Ansa da fonti della Difesa, le quali sottolineano che ...

Mara Maionchi : “Il cancro? Ho fatto gli esami un mese fa - fino a ora sto bene. Speriamo in bene. La nostra vita è vivere giorno per giorno” : Mara Maionchi parla del cancro con il quale ha combattuto. La prima volta che aveva deciso di raccontare della sua battaglia col male era il 2015 e oggi torna sull’argomento ospite della trasmissione I Lunatici, di Radio 2. “fino a ora sto bene, ho fatto gli esami un mese fa e tutto è stato positivo. Questo mi fa piacere. Speriamo in bene, cerchiamo di stare tranquilli. Questo è un problema che quando ti visita ti lascia sempre ...

Reddito di Cittadinanza - Di Maio a Giorgetti : “Il contratto l’ho firmato con Salvini. A me l’Italia piace tutta” : “Io il contratto l’ho firmato con Salvini e nel contratto c’è il Reddito di Cittadinanza, ci sono le pensioni minime più alte, gli aiuti ai lavoratori, abbiamo limitato i contratti precari: noi dobbiamo andare avanti in questa direzione perchè se ricostituiamo lo Stato sociale aiutiamo le persone in difficoltà riparte la domanda interna e ne gioverà tutta l’economia”. Così Luigi Di Maio a chi gli chiede di commentare le ...

Fondi Lega - Di Maio : “Salvini non minimizzi il caso Centemero”. Capigruppo M5s : “Il Carroccio fornisca chiarimenti” : “Matteo Salvini non minimizzerà sul caso di Giulio Centemero“. Anzi: “Siamo certi che la Lega fornirà ulteriori chiarimenti“. Nel day after del blitz della Guardia di Finanza a Bergamo per acquisire documenti utili all’indagine per riciclaggio della procura di Genova – e la notizia dell’apertura di un fascicolo da parte della procura lombarda per finanziamento illecito – il Movimento 5 stelle ...

Salvini e Di Maio tirano dritto : “Il deficit non scende oltre il 2 - 2%” : La trattativa sul deficit si è incartata. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono impuntati e hanno intenzione di cedere soltanto 0,1 punti a testa, facendo scendere il disavanzo al 2,2%. Una soglia che non verrà accolta da Bruxelles, che chiede di andare più giù, sotto al due per cento. I vice premier non sono disposti però a rinunciare a tanto, ci...

Irresistibile Crozza nei panni di Di Maio : “Il lavoro con mio padre? All’epoca avevo il 22% degli anni” : Maurizio Crozza, nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, porta sul palco Luigi Di Maio. Il vicepresidente ricorda i tempi in cui lavorava come operaio nell’impresa del padre “il mio turno era di 8 ore ma 7 e mezzo buone me le mangiavo per fare il cappello col giornale”. Video Nove L'articolo Irresistibile Crozza nei panni di Di Maio: “Il lavoro con mio padre? All’epoca ...

Di Battista : “Il sistema mediatico attacca Di Maio per distrarlo e farlo fallire” : Gli attacchi mediatici contro Di Maio per Alessandro Di Battista hanno un obiettivo: "Distrarre Luigi che si sta occupando di crisi aziendali, del reddito di cittadinanza. Far fallire la sua attività politica. Ma io confido molto sul fatto che più questi attacchi sono scomposti, più si capisce chi sta dalla parte del sistema e chi cerca di cambiarlo".Continua a leggere

Travaglio : “Il video di Maria Elena Boschi sul padre di Di Maio? Forse lei confida nella smemoratezza generale” : “Analogie tra le vicende del padre di Luigi Di Maio e di quello di Maria Elena Boschi? Forse Boschi confida nella smemoratezza generale. In realtà, bisogna ricordare alcune cose, fermo restando che, se il padre di Di Maio ha fatto lavorare in nero uno o più operai nella sua ditta, è un fatto grave, di cui dovrà rispondere“. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta il video diffuso ...