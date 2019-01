Di Maio | «Governo al lavoro per far sequestrare la Sea Watch Migranti in Olanda»

Governo - la guerra tra Di Maio e Salvini : 'Perché il governo può saltare' : Il che equivale a delegittimarlo, a sconfessare tutta la sua linea politica nei confronti dell' immigrazione: l' unica conseguenza coerente, a quel punto, sarebbe chiudere l' esperienza di governo. ...

Governo - la guerra tra Di Maio e Salvini : "Perché il governo può saltare" : Può il governo sopravvivere alla lotta continua tra Cinque Stelle e Lega, che da qui al 26 maggio se le daranno di santa ragione su autonomia del Nord, legittima difesa, acqua pubblica, alta velocità e ogni altro argomento, presidenti venezuelani inclusi? Forse sì. Di certo turarsi il naso e resiste

Diciotti - Di Maio : No dispetto a Salvini - fu decisione governo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Di Maio : “Il governo italiano al lavoro per far sequestrare la Sea Watch” : «Siamo impegnati su due cose: nel produrre i documenti per sequestrare questa imbarcazione e nel far arrivare in Olanda queste 47 persone. Le prossime saranno ore decisive». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, ospite questa sera di La7. «Il governo olandese è ambiguo - aggiunge -, se Sea Watch non batte la loro bandiera vorrà dire che è una ...

Carlo Calenda : "M5S non farà mai cadere il Governo - se no Di Maio torna a fare quello che faceva prima - cioè nulla" : "I 5 Stelle non faranno mai cadere questo Governo. Hanno la regola dei due mandati, per cui se facessero cadere il Governo, Di Maio tornerebbe a fare quello che faceva prima, cioè nulla. Sarei molto tranquillo su quello che faranno i 5 Stelle, non so la Lega invece". Carlo Calenda, intervistato su Sky Tg24 nel corso de "L'Intervista" di Maria Latella, non crede a una precipitazione nella maggioranza legata all'autorizzazione a procedere ...

Governo - Di Maio si esprime sulla Sea Watch : 'La invito a puntare la prua verso marsiglia' : Nuova emergenza migranti e come di consueto, nuovi problemi per l'Italia che ancora una volta si ritrova a gestire da sola lo sbarco e l'accoglienza di migranti. Anche questa volta la risposta del Governo è stata molto netta, con le parole dei due vicepremier Salvini e Di Maio che hanno ribadito la chiusura dei porti, garantendo comunque tutte le cure del caso, compreso l'invio di viveri e medicinali qualora servissero. La nave Ong Sea Watch 3 ...

Sea Watch - il governo : "Vada a Marsiglia". Luigi Di Maio : "Convocare ambasciatore olandese" : È ferma a 1,4 miglia dal porto siciliano di Augusta, al largo delle coste orientali siciliane, la nave della Ong Sea Watch 3 con 47 immigrati africani a bordo. La decisione è stata presa giovedì 24 gennaio per mettere l'imbarcazione al riparo dalla tempesta che si sta abbattendo sulla Sicilia e sull

Matteo Renzi altra critica verso il governo : “Lino Banfi meglio di Salvini e Di Maio” : Matteo Renzi sulla nomina di Lino Banfi attacca Salvini e Di Maio “Fa meno danni Lino Banfi all’Unesco di quanti ne facciano Di Maio e Salvini nelle istituzioni europee”. Lo ha detto Matteo Renzi in un video pubblicato su Facebook. “La politica estera è una cosa seria e non prenderla sul serio porta all’isolamento del Paese. E’ quello che sta avvenendo in Italia oggi – ha sottolineato l’ex ...

Matteo Renzi altra critica verso il governo : “Almeno Banfi fa meno danni di Salvini e Di Maio” : Matteo Renzi sulla nomina di Lino Banfi attacca Salvini e Di Maio “Fa meno danni Lino Banfi all’Unesco di quanti ne facciano Di Maio e Salvini nelle istituzioni europee”. Lo ha detto Matteo Renzi in un video pubblicato su Facebook. “La politica estera è una cosa seria e non prenderla sul serio porta all’isolamento del Paese. E’ quello che sta avvenendo in Italia oggi – ha sottolineato l’ex ...

Luigi Di Maio - la strigliata di Giuseppe Conte : un retroscena esplosivo sul governo : Le sparate di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista contro la Francia e il giogo colonialista sui Paesi africani con il franco CFA sono riuscite a far perdere la pazienza anche al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alle prese per tutta la giornata di ieri con una vera e propria crisi diplomat

Di Maio annuncia : «Lino Banfi rappresenterà il Governo nella commissione Unesco» : Lino BanfiLino BanfiLino BanfiLino BanfiLino BanfiLino BanfiSarà Lino Banfi a rappresentare il Governo nella commissione italiana per l’Unesco. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, all’evento M5s sul reddito di cittadinanza. «Ne approfittiamo per dare una notizia all’Italia che a me riempie di orgoglio: come Governo abbiamo individuato il maestro Lino Banfi. Lo abbiamo fatto patrimonio dell’Unesco». L’attore ...

Lino Banfi scelto dal governo per la commissione Unesco. Di Maio : «Rappresenterà l'Italia» : Possibile che in un Paese come l'Italia non vi sia una figura più indicata e meritevole di ricoprire questo ruolo? Con questa ennesima boutade, il M5S certifica la sua enorme difficoltà politica e il ...

Governo - Di Maio : Lino Banfi rappresenterà Italia all'Unesco : Roma, askanews, - L'attore comico Lino Banfi rappresenterà l'Italia all'Unesco. Lo ha annunciato il vicepremier e ministro Luigi Di Maio nel corso della kermesse per festeggiare il reddito di ...

Di Maio presenta Lino Banfi : “All’Unesco per il governo”. E lui : “Prima solo plurilaureati. Che c’entro io? Porto il sorriso…” : “Benvenuti a questo evento che per noi è una festa sul reddito, una rivoluzione per il mondo del lavoro italiano. Voglio iniziare con un ospite speciale: il maestro Lino Banfi“. Luigi Di Maio ha aperto la presentazione show sul reddito di cittadinanza presentando l’attore pugliese, che rappresenterà il governo presso l’Unesco. “Quando mi hanno detto di volermi investire di questo incarico, mi sono chiesto ‘che ...