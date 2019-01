Di Battista | Salvini su prima gli italiani tiri fuori le palle

Perché Salvini e Di Battista stanno litigando (di nuovo) : Lega e M5s divisi sulla crisi in Venezuela. Il leader del Carroccio ha accolto positivamente l'ultimatum dell'Ue a Maduro...

Alessandro Di Battista fuori controllo : 'Matteo Salvini come Macron e Saviano' : Ogni parola, un caso per il governo. Alessandro Di Battista continua a creare guai con le sue sparate. Le ultime riguardano il Venezuela e il regime di Maduro, da sempre visto di buon occhio dal M5s e ...

Alessandro Di Battista fuori controllo : "Matteo Salvini come Macron e Saviano" : Ogni parola, un caso per il governo. Alessandro Di Battista continua a creare guai con le sue sparate. Le ultime riguardano il Venezuela e il regime di Maduro, da sempre visto di buon occhio dal M5s e soprattutto da Dibba. La posizione dell'Italia la hanno data Giuseppe Conte ed Enzo Moavero Milanes

Venezuela - il governo è diviso. Scontro Di Battista-Salvini : ... libere e democratiche", o riconoscerà Guaidò presidente, quindi con un ultimatum che è una chiara interferenza alla politica Venezuelana. Cerca di spiegare meglio il punto di vista dell'Italia l '...

Venezuela : Di Battista contro Salvini. Lite nella maggioranza : Nuova Lite nella maggioranza. Casus belli questa volta è la delicata crisi Venezuelana con il ministro dell'Interno Matteo Salvini che si dice d'accordo con la linea dura espressa dall'Ue contro ...

Venezuela - scontro Lega-M5S. Salvini : Di Battista parla a vanvera. Conte : no imposizioni : Il governo deve esclusivamente dichiarare che serve una soluzione politica appoggiando il tentativo di Messico e Uruguay di mediare nella crisi Venezuelana. Il popolo italiano si ricorda o no cosa ...

Conte : Venezuela voti senza imposizioni. Scontro Salvini-Di Battista - : Il ministro dell'Interno favorevole all'ultimatum a Maduro dato dai Paesi europei. L'esponente del M5S lo attacca: "Avalla una linea ridicola". La replica: "Parla a vanvera". Posizioni diverse anche ...

Venezuela - scontro Di Battista-Salvini. "Sei come Maduro" - la risposta "Parli a vanvera" : Il governo deve esclusivamente dichiarare che serve una soluzione politica appoggiando il tentativo di Messico e Uruguay di mediare nella crisi Venezuelana. Il popolo italiano si ricorda o no cosa ...

Di Battista contro Salvini : “Ultimatum al Venezuela? Una stronzata. Ridicolo come Macron qualsiasi”. Lui : “Parla a vanvera” : “Firmare l’ultimatum Ue al Venezuela è una stronzata megagalattica. E mi meraviglio di Salvini che fa il sovranista a parole ma poi avalla, come un Macron o un Saviano qualsiasi, una linea ridicola“. Così Alessandro Di Battista su Facebook ha attaccato il ministro dell’Interno. Immediata la risposta del capo del Viminale. “Di Battista ignora e parla a vanvera. Prima tornano diritti, benessere e libertà in Venezuela, ...

Venezuela - Lega e M5s si dividono ancora - Salvini : 'Sì ultimatum a Maduro' ma Di Battista : 'Stronzata' : Nuovo scontro nel governo. Questa volta ad alimentare i contrasti è la crisi in Venezuela . Secondo il vicepremier Matteo Salvini , infatti, Francia, Germania e Spagna "hanno fatto bene a dare l'...

Il Venezuela divide ancora Lega e M5s : è "rissa" tra Salvini e Di Battista : "Mi meraviglio di Salvini che fa il sovranista a parole ma poi avalla, come un Macron o un Saviano qualsiasi, una linea ridicola", ha aggiunto il pentastellato. Poi la replica del leghista: "Parla a vanvera"

Di Battista contro Salvini : “Ultimatum al Venezuela è stronzata. Ridicolo come un Macron qualsiasi”. Lui : “Parla a vanvera” : “Firmare l’ultimatum Ue al Venezuela è una stronzata megagalattica. E mi meraviglio di Salvini che fa il sovranista a parole ma poi avalla, come un Macron o un Saviano qualsiasi, una linea ridicola“. Così Alessandro Di Battista su Facebook ha attaccato il ministro dell’Interno. Immediata la risposta del capo del Viminale. “Di Battista ignora e parla a vanvera. Prima tornano diritti, benessere e libertà in Venezuela, ...

Salvini replica a Di Battista sul Venezuela : 'Parla a vanvera' : 'Di Battista ignora e parla a vanvera: non solo milioni di Venezuelani, ma anche migliaia di italiani soffrono da anni la fame e la paura imposti dal regime di sinistra di Maduro. Prima tornano ...

Lega e M5s si dividono ancora sul Venezuela : volano gli stracci tra Salvini e Di Battista : "Mi meraviglio di Salvini che fa il sovranista a parole ma poi avalla, come un Macron o un Saviano qualsiasi, una linea ridicola", ha aggiunto il pentastellato. Poi la replica del leghista: "Parla a vanvera"