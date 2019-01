Di Battista di nuovo contro Salvini | ' rinunci a immunità'

Perché Salvini e Di Battista stanno litigando (di nuovo) : Lega e M5s divisi sulla crisi in Venezuela. Il leader del Carroccio ha accolto positivamente l'ultimatum dell'Ue a Maduro...

"Fiera di non avere un padre fascista". Boschi risponde di nuovo a Di Battista : Ieri, nel corso di un serrato botta e risposta su Facebook, le aveva rinfacciato di essere "figlia di un banchiere". Oggi Maria Elena Boschi torna a rispondere per le rime ad Alessandro Di Battista e scandisce un "sono molto fiera di non avere un padre fascista" che rimanda alle posizioni del padre dell'ex deputato M5s. "Rispondo ancora a Di Battista che continua a chiamarmi in ballo - dice allora l'esponente Pd, sempre dalla propria pagina ...

Renzi : 'Non mollo - fantapolitica un nuovo partito. Di Battista si faccia vedere da uno bravo' : 'Che cosa farò dopo la tv? Non mollo di un centimetro. Non lascio il futuro a quelli che contestano i vaccini e fanno i condoni, a quelli che dicono che la cultura non è importante, a quelli che fanno ...

Di Maio-Di Battista di nuovo insieme. Auguri M5S di buon anno sulla neve : Il primo dell'anno porta in dono la reunion pentastellata. Luigi Di Maio e Alessandra Di Battista di nuovo insieme. 'Un mondo di Auguri per un grande 2019. Vi auguro per il 2019 di fare le cose che più vi piacciono e vi rendono felici. A noi è sempre piaciuto combattere quei signori che godevano di qui diritti di cui ...

Di Maio e Di Battista di nuovo insieme : avvistati in un rifugio in Val di Fassa : Si sono incontrati sulle nevi del Trentino i due leader del Movimento 5 stelle. Alessando Di Battista e Luigi Di Maio lo avevano detto da tempo che la loro reunion era vicina. Ed eccoli, i due amici e ...

All'Alexanderplatz il nuovo anno arriva sulle note jazz di Nicky Nicolai e Stefano Di Battista : Lunedì 31 dicembre sul palco del locale che ha fatto la storia del genere musicale più popolare al mondo, saliranno Nicky Nicolai alla voce, Stefano Di Battista al sax, Dario Rosciglione al ...

L’Orizzonte lontano - su Loft il nuovo reportage esclusivo di Di Battista : “Nella giungla con Raul - l’ultimo ‘guerrigliero’ del Guatemala” : “E’ per riconoscenza che ho voluto portare Raul nella giungla, dove si è nascosto per anni”. Raul è un ex guerrigliero e la giungla è stata casa sua. Alessandro Di Battista, Sahra Lahouasnia e il piccolo Andrea tornano con la 6° puntata de ‘L’Orizzonte lontano’, in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma televisiva Loft. Alessandro ci porta nei luoghi oscuri della guerriglia: “Raul voleva mostrarmi quanto fosse difficile vivere tra liane che ...

Luigi Di Maio bruciato - Giuseppe Conte nuovo leader M5s : 'Alessandro Di Battista divorato da Matteo Salvini' : 'Verrebbe divorato da Matteo Salvini '. Dentro il Movimento 5 Stelle , spiega un retroscena del Corriere della Sera , si sta facendo strada l'idea che non possa essere Alessandro Di Battista il leader ...

Ihc - Giovanni Battista Del Favero nuovo director Leisure Sales Italy : Roma, 4 dic. (Labitalia) - Italian Hospitality Collection annuncia la nomina di Giovanni Battista D[...]

Di Battista via dalla politica : nuovo viaggio per il 2019 : A Natale il rientro. Ma per il 2019 sarebbe in cantiere un altro «reportage», in Africa o in India