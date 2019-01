Della Vedova segretario di +Europa | ora a Europee con simbolo

+Europa - Della Vedova eletto segretario : L'ha segnata il congresso e gli interventi che si sono susseguiti: la loro qualità e pregnanza segnano un'alternativa vera e potente rispetto a tutto il resto Della discussione politica che abbiamo ...

Della Vedova eletto segretario di +Europa : "Da soli alle Europee. Di Maio e Salvini fanno male all'Italia" : "Federalismo, mercato, solidarietà, giustizia, diritti". Sono le cinque parole d'ordine sulle quali costruirà il rilancio di +Europa il nuovo segretario Benedetto Della Vedova, eletto oggi al termine di una tre giorni congressuale molto accesa. Alla fine, Della Vedova ha raccolto 1278 voti dagli iscritti giunti a Milano per partecipare all'assise, pari al 55,7%, superando gli altri candidati alla leadership Marco Cappato (693 voti, ...

+Europa - testa a testa tra Della Vedova e Cappato per la segreteria : Oggi si elegge il primo segretario. In gioco il futuro del partito e l’eventuale alleanza con il Pd e Calenda (che è intervenuto al congresso)

+Europa - Della Vedova verso la segreteria : «Non vogliamo essere un partito da 4%» : «Spero che chiunque vinca e chiunque vinca un po' meno, si sentano tutti vincitori». Emma Bonino ha lanciato l'appello in conclusione Della seconda giornata del congresso di +Europa, all'hotel ...

Benedetto Della Vedova verso la guida di +Europa - Emma Bonino prova a calmare i radicali : Emma Bonino richiama più volte il "senso di disciplina" che ha animato finora il congresso di +Europa. "Spero che chiunque vinca e chiunque vinca un po' meno, si sentano tutti vincitori – dice in conclusione del suo intervento l'ex ministro e commissario europeo – e sappiano che possono contare sulla cooperazione e il sostegno di tutti quanti. Se saremo capaci di farlo, penso che avremo vinto tutti". È il tentativo, ...

Il congresso di +Europa si apre all'insegna delle tensioni. Tra Cappato e Della Vedova è sfida all’ultimo voto : Si apre all'insegna delle tensioni il congresso di +Europa, che da domani a domenica vedrà il giovane partito ispirato da Emma Bonino impegnato a eleggere per la prima volta il suo segretario. In campo ci sono tre candidati: il radicale Marco Cappato, noto per le sue battaglie pro eutanasia e libertà di ricerca scientifica, l'ex sottosegretario dei governi Renzi e Gentiloni Benedetto Della Vedova, dalle origini radicali e poi ...

+Europa - la lista diventa partito : Cappato sfida Della Vedova per la segreteria : Il percorso congressuale che trasformerà +Europa da lista a partito si compirà dal 25 al 27 gennaio prossimo a Milano, quando si svolgerà il primo congresso nazionale. A sfidare Benedetto Della Vedova, già coordinatore nazionale, ci sarà Marco Cappato che, dopo aver annunciato la candidatura nelle scorse settimane, ha presentato oggi il suo documento politico per “costruire un partito” che “metta al centro Della propria ...

