Della Vedova segretario di +Europa | ora a Europee con simbolo

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Benedettoè il primodi. Al congresso fondativolista che si trasforma in partito, il coordinatore uscente ha ottenuto 1278 voti, ovvero il 55,7%. Per Marco Cappato 693 preferenze, il 30,2%. Ad Alessandro Fusacchia sono andati 324 voti pari al 14,1% dei votanti.Nell'intervento seguito alla proclamazione,ha lanciato la campagna elettorale per le, cuisi presenterà - ha assicurato - col proprio. "Da domani la nostra strada è segnata. L'ha segnata il congresso e gli interventi che si sono susseguiti: la loro qualità e pregnanza segnano un'alternativa vera e potente rispetto a tutto il restodiscussione politica che abbiamo in Italia. Per questo la nostra strada è stata segnata: abbiamo 4 mesi per lanciare la nostra sfida ad elezioniche saranno decisive e noi alleandremo così", dice ...