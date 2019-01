Danni alle auto a Enna | paga il Libero Consorzio

Carige - alle nostre banche serve un ricambio. Gli stessi nomi portano sempre agli stessi Danni : Il caso Carige è l’ennesima dimostrazione del fatto che nel nostro Paese siamo abituati a “piangerci il morto” e poi trovare i soldi per fare il funerale. Mai una proposta o una legge seria che possa tentare di guarire l’ammalato (sistema bancario) che, sebbene in alcuni casi impossibile, avrebbe bisogno di controlli continui, diagnosi precoci e cure molto forti. Non parlo delle promesse elettorali o delle campagne di marketing politico per ...

Fumo - studio : le e-cig provocano il 95% di Danni in meno rispetto alle sigarette normali : In Inghilterra, spiega il Codacons in una nota, “è stata lanciata la “Health Harms Campaign” del Public Health England, un’agenzia governativa del Ministero della Salute inglese che cerca di sensibilizzare i cittadini del Regno Unito sui possibili metodi per smettere di fumare, tra cui quello di passare alle sigarette elettroniche. Lo studio ha dimostrato i differenti accumuli nei polmoni dei fumatori del catrame secondo ...

Terremoto Catania - i tecnici del Mibac al lavoro per i Danni alle opere d’arte : I tecnici del Mibac sono al lavoro per monitorare lo stato delle opere d'arte e degli edifici del patrimonio culturale danneggiate dal Terremoto di Catania. Le articolazioni del Ministero si sono subito attivate, anche sul territorio, per far fronte alle emergenze, per le operazioni finalizzate al rilievo dei danni.Continua a leggere

Terremoto Catania - i Danni più gravi a Fleri - Monterosso e Santa Venerina sulla pericolosa faglia di Fiandaca [GALLERY] : 1/65 Foto Andrea Di Grazia / LaPresse ...

Terremoto Etna - il sindaco Pogliese : “Danni ingenti alle cose” : “Catania, dopo la ricognizione effettuata dalla protezione civile comunale guidata dall’assessore Porto, non presenta danni alle persone e alle cose. Nell’hinterland la situazione nei comuni metropolitani maggiormente colpiti dal Terremoto, per fortuna, non presenta danni gravi alle persone (10 feriti lievi accertati); sono purtroppo ingenti quelli alle cose“: lo rende noto sulla propria pagina di Facebook il sindaco ...

Terremoto di Santo Stefano : Danni gravi nei comuni alle pendici dell'Etna : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.9 della scala Richter, nel cuore della notte di Santo Stefano, precisamente alle 3:19, ha colpito le pendici sudorientali dell'Etna, con epicentro individuato dall'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) fra i comuni di Viagrande e Trecastagni. L'ipocentro del forte sisma è stato localizzato ad appena 1 chilometro di profondità e, proprio per questo, gli effetti della scossa sono stati ...

Rivolta al carcere di Trento : Danni alle celle due inchieste - trasferimento necessario per un centinaio di detenuti : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Sergio Damiani Invio mail Redattore della Cronaca di ...

Ambiente - Xylella : “Oltre 1 - 2 miliardi di Danni alle piante” : Sono saliti a 1,2 miliardi i danni provocati dal diffondersi della Xylella fastidiosa che ha colpito 8000 ettari e 770.000 piante di ulivo in Puglia dove è comparsa per la prima volta nell’ottobre del 2012. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’individuazione per la prima volta su 41 piante diverse all’ulivo, nel comune di Monte Argentario, di un focolaio di Xylella fastidiosa che appartiene alla sottospecie ...

Portofino - dopo i Danni della mareggiata - si prepara alle festività natalizie : Nella perla del Golfo del Tigullio, devastato lo scorso 30 ottobre, ripristinato il collegamento terrestre con una passerella pedonale. Un'enorme albero di Natale nella celebre piazzetta, dove è stato ...

Maltempo : nel Salento gravi Danni anche alle spiagge : Le ripetute ondate di Maltempo che nei giorni scorsi si sono abbattute sul Salento non hanno risparmiato le spiagge colpite da fenomeno dell’erosione costiera. La situazione piu’ preoccupante riguarda circa sette chilometri di litorale sabbioso nel comune di Ugento “dove le forti mareggiate hanno completamente cancellato gli arenili spazzando via anche le dune e la vegetazione spontanea”, spiega all’Agi Mauro Della ...

Terremoto fortissimo in Alaska - Danni e ponti crollati ad Anchorage. 'Allerta tsunami' : Un forte Terremoto - di magnitudo stimata per ora sui 6.9 - è avvenuto ad Anchorage , la capitale dell'Alaska. La terra ha tremato alle 8.29 locali , 18.29 ora italiana, a una profondità di 20 ...

Maltempo Calabria - esondazione Crati : “Gravi Danni alle colture” : L’UCI regionale nell’esprimere vicinanza e solidarietà alla popolazione colpita drammaticamente dall’esondazione del Crati, chiede l’immediata attivazione di un tavolo istituzionale regionale al fine di valutare ogni ipotesi di intervento immediato a supporto e a sostegno dei produttori agricoli e delle famiglie interessate. E’ quanto afferma il coordinatore regionale UCI Gaetano Ferraro che ha attivato i canali istituzionali per fronte alla ...

Parco nazionale della Majella - Appennino Ecosistema : “Gravissimi Danni alle faggete con agrifoglio” : Un esposto di Appennino Ecosistema alla Procura della Repubblica di Sulmona, ai Carabinieri e al Ministero dell’Ambiente è stato presentato stamattina “sui gravissimi danni riscontrati all’Ecosistema forestale in piena Zona B del Parco nazionale della Majella, tuttora in corso di attuazione a causa dei lavori connessi ad un cantiere forestale di grandi dimensioni per scopi commerciali, in località Fonte Romana/Difesa di Pacentro (Pacentro ...

Maltempo - crolli e Danni al Sud. Allerta gialla a Palermo - : Proseguono i lavori da parte dei Vigili del fuoco e della Protezione civile per riportare alla normalità la situazione in diverse regioni del Mezzogiorno. danni in Salento e in Calabria mentre in ...