Daniel Vogelmann | «Mio padre | l’unico italiano salvato da Schindler»

vanityfair

: RT @ilSabbatico: Nella #GiornataDellaMemoria abbiamo ascoltato Daniel Vogelmann e la sua “Breve autobiografia di mio padre” per la Casa Edi… - giuntina1980 : RT @ilSabbatico: Nella #GiornataDellaMemoria abbiamo ascoltato Daniel Vogelmann e la sua “Breve autobiografia di mio padre” per la Casa Edi… -

(Di domenica 27 gennaio 2019) 27 gennaio, la giornata della memoria27 gennaio, la giornata della memoria27 gennaio, la giornata della memoria27 gennaio, la giornata della memoria27 gennaio, la giornata della memoria27 gennaio, la giornata della memoria27 gennaio, la giornata della memoria27 gennaio, la giornata della memoria27 gennaio, la giornata della memoria27 gennaio, la giornata della memoria27 gennaio, la giornata della memoria27 gennaio, la giornata della memoria27 gennaio, la giornata della memoria27 gennaio, la giornata della memoria27 gennaio, la giornata della memoria«Diceva poco per non turbarmi. Non so se è stata una buona idea perché il silenzio a volte fa più male delle parole». Per anni, poeta e fondatore de La Giuntina, l’unica casa editrice europea specializzata in cultura ebraica, ha raccontato la storia di suoSchulim nelle scuole, ma ci ha messo molto tempo a ...