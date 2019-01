Dalla Tav alle trivelle | tutti i dossier che dividono Lega e M5S

M5S contro Lega : Dalla Tav ai 49 milioni da restituire - è già campagna elettorale : Prima Di Battista, poi Fico chiedono che la Lega restituisca i 49 milioni. Ma la sfida è in parlamento, dove il M5S ha bisogno di rispolverare i temi identitari delle origini per marcare la distanza dal socio di maggioranza che, stando ai sondaggi, ha capovolto i rapporti di forza nel Governo...

Tav - l’analista Ponti è uno spasso : “Costi-benefici? Guardiamo i dati e serve tempo. Esito dipende anche Dalla variabile Culo” : “L’analista deve guardare tutti numeri. Non ha tempo per fare analisi originali. La politica ha i suoi tempi e le proprie esigenze. I tecnici fanno i salti mortali per tenere i tempi disponibili. dipende da una variabile importantissima che si chiama… fortuna. Se si trovano dati più o meno buoni. Non posso entrare in merito al progetto singolo. Non ragiono. Guardo i dati. I risultati erano negativi. C’è scritto. Però se ...

Lazio - cori razzisti e antisemiti Dalla curva. Il portavoce del club : 'Condanniamo - ma attenzione a psicosi mediatica' : cori antisemiti e a sfondo razzista dalla curva nord laziale durante la sfida di Coppa Italia contro il Novara. Alla mezzora di gioco dal settore più caldo della tifoseria biancoceleste si sono ...

F1 - Schumacher raccontato da Sabine Kehm : quanti retroscena svelati Dalla portavoce del Kaiser : La portavoce storica di Michael Schumacher ha svelato alcuni retroscena della vita del Kaiser, alcuni relativi anche alla sua vita privata Sempre accanto a lui, con quel ruolo di portavoce personale trasformatosi con il tempo in qualcosa in più. Sabine Kehm non si è mai allontanata da Michael Schumacher, seguendone la crescita in Formula 1 e poi affiancandolo dopo l’addio al circus. Lapresse Adesso cura sempre lei i rapporti tra la ...

Paola Taverna - madre sfrattata Dalla casa popolare. La senatrice M5s : “Accanimento che mi fa schifo” : Aveva fatto ricorso contro lo sfratto dalla casa popolare dove viveva da 24 anni. Ma la Sesta sezione del Tribunale civile di Roma ha respinto la richiesta della madre della senatrice del M5s Paola Taverna, Graziella Bartolucci, condannandola a pagare anche le spese legali ad Ater e Roma Capitale. La madre della Taverna dovrà quindi lasciare la casa popolare all’Alessandrino, in cui vive dal 1994. “L’accanimento contro una donna di ...

Tratta di migranti Dalla Tunisia : Blitz dei Ros - 15 fermi in Sicilia e Lombardia. Sgominata banda che portava in Italia sospetti jihadisti : I carabinieri del R.O.S. di Palermo hanno eseguito nelle province di Palermo, Trapani, Caltanissetta e Brescia 15 fermi disposti dalla dda del capoluogo Siciliano nei confronti di persone accusate di ...

Infrastrutture - Boccia : Governo apra i cantieri a partire Dalla Tav. Dl Carige «doveroso» : ...dimostrazione che c'è una questione bancaria che non riguarda i banchieri ma riguarda il Paese perché sono quei ponti di collegamento che immettono flussi di liquidità verso la cosiddetta economia ...

Dalla Tav ai riders è tutto rimandato : L'ok last minute alla manovra ha salvato l'esecutivo dal rischio di mandare il Paese in esercizio provvisorio. Ma il bilancio tra promesse e fatti del governo gialloverde presenta comunque un saldo negativo: tanti gli impegni rimandati a data da destinarsi (come quota 100 e reddito di cittadinanza, che sono comunque finiti rimandati ad aprile). A cominciare Dalla Tav, con l'analisi costi/benefici sulla Torino-Lione che secondo le assicurazioni ...

Belen Rodriguez - il papà Gustavo impazzisce/ Lancia oggetti Dalla finestra - trasportato di forza in ospedale : Il papà di Belen Rodriguez, Gustavo, impazzisce: urla e Lancia oggetti dal balcone. I medici dell'ambulanza decidono di portarlo in ospedale.

Belen Rodriguez - trasportato in ospedale il padre Gustavo : lanciava oggetti Dalla finestra : Il padre della show girl argentina è stato trasportato in ospedale, visto il suo comportamento sopra le righe tenuto nel pomeriggio di domenica Una situazione di cui Belen Rodriguez avrebbe fatto volentieri a meno, dal momento che si tratta della salute del padre. Gustavo Rodriguez infatti è stato trasportato in ospedale nella giornata di domenica, dopo che alcune volanti della polizia lo hanno sorpreso a urlare e lanciare oggetti da un ...

Belen Rodriguez - il padre Gustavo lancia oggetti in strada Dalla finestra : ricoverato in ospedale : “Qualcuno sta lanciando oggetti in strada, venite subito“: è la segnalazione arrivata domenica pomeriggio ai carabinieri da alcuni residenti del quartiere Brera, a Milano. Come riferisce Il Giorno, quando i militari sono arrivati sul posto, hanno trovato un sessantenne in evidente stato di alterazione psico-fisica che lanciava di tutto dalla finestra di casa. Una volta fermato e trasportato in ambulanza, si è scoperto che ...

Belen Rodriguez - il padre Gustavo lancia oggetti in strada Dalla finestra : ricoverato in ospedale : “Qualcuno sta lanciando oggetti in strada, venite subito“: è la segnalazione arrivata domenica pomeriggio ai carabinieri da alcuni residenti del quartiere Brera, a Milano. Come riferisce Il Giorno, quando i militari sono arrivati sul posto, hanno trovato un sessantenne in evidente stato di alterazione psico-fisica che lanciava di tutto dalla finestra di casa. Una volta fermato e trasportato in ambulanza, si è scoperto che ...

Spostate la Tav Dalla demagogia : Le non-decisioni del governo sui grandi progetti infrastrutturali potrebbero portare al taglio di alcuni fondi europei. Questo è quanto sembra emergere per quanto riguarda il progetto Torino-Lione. Si ...

Gloria - l'ultima chiamata Dalla Grenfell Tower. La madre : «Mise giù per non farci sentire che stava morendo» : l'ultima mano tesa a distanza, da una trappola infernale lontana, e insieme l'estremo gesto di pietà verso i genitori. È una telefonata da far ghiacciare il sangue nelle vene,...