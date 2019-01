Dal 15 aprile esposto a Vinci il ' Paesaggio' di Leonardo | disegno del borgo natio

Vinitaly - Dal 7 al 10 aprile a Verona : 53ª edizione già sold out : La 53ma edizione del Vinitaly, che si svolgerà dal 7 a 10 aprile a Verona, è già sold out. Tante saranno le novità di quest’anno, in particolare due: L’Organic Hall e il salone Vinitaly Design. La riqualifica degli spazi del Salone internazionale dei vini e dei distillati è stata pensata con l'obiettivo di dare un maggiore segnale in termini di business e marketing....Continua a leggere

Luce verde Dalla Ragioneria a quota 100 - si parte ad aprile con vincoli e paletti : Il decreto sulle pensioni è stato validato anche dalla Ragioneria di Stato e quota 100 non ha subito ritocchi, blocchi e limitazioni. La misura pertanto partirà come previsto, con la prima finestra ad aprile e con la pensione che si potrà centrare con una età minima di 62 anni ed un montante dei contributi di 38 anni. Una misura sperimentale, valida per 3 anni e quindi fino al 2021 e creata secondo il principio della flessibilità, dato che si ...

Quota 100 : finestre di uscita ad aprile e luglio nel decreto appena varato Dal governo : Ad aprile ci saranno i primi lavoratori che andranno in pensione con Quota 100. Ormai la misura è varata anche se adesso bisognerà attendere la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e le classiche circolari che spiegheranno meglio il meccanismo di richiesta da parte dell’Inps. Ad aprile dicevamo, perché la misura, anche se in vigore dal 1° gennaio, funzionerà con il sistema delle finestre di uscita, cioè con la pensione che anziché ...

Ponte Genova - Bucci : "Percorribile Dal 15 aprile 2020" : Gli impalcati saranno pronti alla fine del 2019. Poi ci saranno i collaudi. Fincantieri: "No ritardi"

Genova - il sindaco Bucci : “Il Ponte Morandi sarà percorribile Dal 15 aprile 2020” : A Palazzo Tursi, in occasione della firma del contratto per la demolizione e ricostruzione del nuovo viadotto, il sindaco-commissario ha rivelato con maggiore precisione la nuova tempistica dei lavori. Presente anche l’architetto Renzo Piano. "Il mio ruolo sarà quello di supervisore".Continua a leggere

The Voice 2019 su Rai 2 Dal 16 aprile. Freccero vuole Morgan e Asia Argento tra i coach : Simona Ventura Carlo Freccero, durante la ‘burrascosa’ conferenza stampa di presentazione della sua nuova Rai 2, aveva dichiarato che per la realizzazione di The Voice 2019 c’era un ostacolo, ovvero la mancanza degli studi. Il problema, però, è subito rientrato e il neo direttore conferma la presenza del talent nel palinsesto della rete a partire da metà aprile. “Ho messo a punto The Voice con Simona Ventura che partirà ...

Grande Fratello 2019 Dal 15 aprile con Barbara D'Urso su Canale 5 (Anteprima Blogo) : Era l'anno 2000 quando dalla Canale 5 dell'attuale sindaco di Bergamo Giorgio Gori, faceva la sua prima apparizione Il Grande Fratello, un programma che avrebbe profondamente cambiato la televisione italiana. Su Rai1 andava in onda in quel periodo Fantastica italiana con Mara Venier e Massimo Lopez e dopo una prima sfida che vide vincere -seppur di poco- il varietà di Rai1, poi il fenomeno del GF, trainato da Pietro Taricone e da tutto il ...

Super Dragon Ball Heroes World Mission su Switch e PC Dal 5 aprile : 15/01/2019 Scienza e tecnologia E' il primo titolo della serie a sbarcare nei territori occidentali Arriva anche in Europa Super Dragon Ball Heroes World Mission, il gioco di combattimento con le carte ...

Il Trono di Spade : l’ultima stagione Dal 15 aprile 2019 – Trailer : Il Trono di Spade L’attesa è – quasi – finita: mancano 90 giorni all’evento più sentito dagli amanti delle serie tv. L’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade debutterà in primavera, per la precisione il 14 aprile su HBO e arriverà in Italia su Sky Atlantic in contemporanea nella notte tra domenica 14 e lunedì 15. A svelare la data è il secondo, misterioso ed evocativo teaser Trailer della serie rilasciato dall’emittente ...

Pensioni flessibili e RdC - per Salvini parte Dal 1 aprile - 'Ma non sarà uno scherzo' : Dall'esecutivo arriva una nuova conferma in merito alla volontà di avviare i provvedimenti di tutela previdenziale e di welfare previsti all'interno del decreto sul "pacchetto Pensioni". Secondo quanto affermato dal Vice Premier Matteo Salvini durante un'intervista rilasciata per la RAI, prendersi "sei giorni di tempo in più" non pregiudicherà l'efficacia dell'azione di Governo, perché "stiamo parlando del futuro di milioni di italiani". Ed ...

Windows 10 : aggiornamento di aprile sottrae 7 GB di storage Dal PC : Microsoft ha un problema con gli aggiornamenti e la soluzione è una maggiore richiesta di spazio per il sistema operativo o, per meglio dire, per la spazzatura digitale che si accumula su ogni PC. L’aggiornamento [...]L'articolo Windows 10: aggiornamento di aprile sottrae 7 GB di storage dal PC è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore