Da Rai oltre 30mila euro a Grillo per diritti show

M5s : da Rai oltre 30mila euro a Beppe Grillo per show in prima serata : Si tratta dei diritti che viale Mazzini dovrebbe corrispondere alla ' Marangoni spettacoli ', ovvero all'agente storico di Beppe Grillo , per l'uso di vecchi filmati del comico genovese. Nei giorni ...

Raid vandalico all'alberghiero Matteotti : oltre 20mila euro di danni : Visi di adolescenti nascosti dal passamontagna . Gli incappucciati, per la maggior parte, sarebbero dei ragazzini, poco più che bambini. Di notte, l' istituto alberghiero di Pisa , occupato, è stato ...

Belen Rodriguez pensa alla Rai oltre a Tu sì que vales? : Belen Rodriguez va in Rai dopo Tu si que vales? L’idiscrezione Il magazuine Spy ha lanciato un’indiscrezione, che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In pratica pare che la popolare soubrette di origini argentine Belen Rodriguez, in attesa di condurre la nuova edizione di Tu si que vales, vorrebbe cambiare aria. Difatti, secondo le voci di corridoio raccolte dal magazine edito da Mondadori, pare che Belen ...

C'è Celentano - l'omaggio agli oltre 60 anni di attività del cantante - su Rai Due - dalle 21.05 : Alla vigilia del suo compleanno, sabato 5 gennaio 2019 alle 21.05 andrà in onda, su Rai2 e in simulcast su Radio2, “C’è Celentano”, l’omaggio ad uno dei più grandi protagonisti italiani della musica, e non solo, Adriano Celentano.Il programma è una sorta di biglietto di auguri speciale per ripercorrere gli ormai oltre 60 anni di attività, e raccontare il Celentano interprete e autore musicale di brani memorabili, ma anche il rivoluzionario e ...

Ascolti tv - L'Anno che verrà su Rai1 doppia lo show di Canale 5 : il discorso di Mattarella vola oltre il 60% : Lo spettacolo da Matera condotto da Amadeus per accompagnare il conto alla rovescia verso il 2019 ha superato negli Ascolti...

Ascolti tv - a Natale vincono i classici Disney : oltre 4 milioni e mezzo per Biancaneve su Rai 1 : L'intramontabile film d'animazione raggiunge il 21,4% di share. Si ferma al 10,9% invece "Miracolo nella 34esima strada", in...

CardioLucca da record - già oltre 500 iscritti al meeting di febbRaio in San Francesco : Ma anche il professore ordinario di matematica a Politecnico di Milano, Alfio Quarteroni, che studia le 'geometrie del cuore', cioè gli algoritmi applicati alla scienza del muscolo cardiaco. di ...

Valpolicella - Bussinello : andremo oltre Kiev - cin cin all'UcRaina : Roma,, askanews, - Ha fatto tappa a Kiev il Valpolicella 50 Anniversary Tour. Obiettivo: incrementare il posizionamento della DOC, coniugando educazione e promozione. "Dopo un anno siamo ancora in ...

Ascolti tv - oltre 4 - 5 milioni su Rai 1 per Tottenham-Inter : Sono stati 4 milioni e 535 mila gli appassionati di calcio che hanno seguito la gara tra gli inglesi e i nerazzurri in tv. L'articolo Ascolti tv, oltre 4,5 milioni su Rai 1 per Tottenham-Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Rai punta sul calcio in chiaro : oltre 100 gare fino a giugno 2019 : Dopo il successo dei Mondiali 2018 targati Mediaset, anche in casa Rai si decide di potenziare l’offerta di calcio in chiaro. Tra il prossimo dicembre e giugno 2019 sulla Tv di Stato saranno infatti trasmesse oltre 100 partite delle manifestazioni calcistiche più importanti in grado di catalizzare l’attenzione di un pubblico sempre più numeroso. Archiviate […] L'articolo La Rai punta sul calcio in chiaro: oltre 100 gare fino a giugno ...