Cristiano Ronaldo romanticissimo | gli auguri di buon compleanno alla sua Georgina sono

Juventus - Cristiano Ronaldo sfida la Lazio e... Sergio Ramos : Le immagini, però, dell'ennesima esultanza alla CR7 hanno fatto il giro del mondo. Protagonista tre giorni fa nella vittoria in Coppa del Re contro il Girona , il difensore ha prima tirato il rigore ...

Real Madrid : Sergio Ramos provoca Cristiano Ronaldo? Copiata l'esultanza : Ancora volta che Sergio Ramos ha voluto mandare un messaggio chiaro e diretto al mondo Madridista e anche al grande ex, oggi alla Juventus , Cristiano Ronaldo . Il difensore spagnolo e capitano delle Merengues lo ha rifatto in Coppa del Re contro il Girona, segnando prima col ...

Lazio-Juventus - Simone Inzaghi : 'Speriamo di ripetere l'impresa. Cristiano Ronaldo osservato speciale' : Il migliore al mondo insieme a Messi.' SULL'ADDIO DI CACERES E IL MERCATO IN USCITA - E'stata una trattativa lampo quello che ha riportato Caceres alla Juventus . Inzaghi spiega i motivi dell'addio ...

Da Messi a Cristiano Ronaldo - auguri speciali per Valentino Lopez : la speciale sorpresa di mamma Wanda [VIDEO] : Il figlio di Wanda Nara e Maxi Lopez ha compiuto dieci anni, ricevendo via social gli auguri dei più importanti campioni del calcio internazionale Da Lionel Messi a Cristiano Ronaldo, passando per Cavani e Luka Modric. auguri speciali per Valentino Lopez, figlio di Wanda Nara e Maxi Lopez, che ieri ha compiuto dieci anni. Festa al Botinero e una sorpresa social davvero esaltante preparata dalla madre, riuscita insieme a Mauro Icardi a ...

Cristiano Ronaldo con la cartella esattoriale e la palla al piede sul presepe napoletano : Cristiano Ronaldo sta disputando una stagione ottima con la maglia della Juventus e si candida ad essere protagonista anche nella seconda parte di stagione, il portoghese deve fare i conti anche con problemi fuori dal campo, negli ultimi giorni ha trovato l’accordo con il fisco spagnolo con il pagamento di una multa salata. Nel frattempo ecco l’ultima trovata di Marco Ferrigno, dell’omonima bottega di via San Gregorio ...

Pierluigi Casiraghi : 'L'arrivo di Cristiano Ronaldo è uno specchietto per gli altri big' : Domenica la Juventus scenderà sul campo dell'Olimpico per la sfida contro la Lazio. Per l'occasione Pierluigi Casiraghi che ha giocato in entrambi i club, ha fatto il punto sul match in un'intervista rilasciata al quotidiano "Il Messaggero". I punti di forza della Juventus Per il doppio ex quella di domenica rappresenta la partita del cuore, ma la seguirà in tv. Prima di affermare che la Juventus 2018/2019 sia la più forte di sempre, occorre ...

Cristiano Ronaldo - che in Portogallo è (quasi) intoccabile : Ronaldo in tribunale a MadridRonaldo in tribunale a MadridRonaldo in tribunale a MadridRonaldo in tribunale a MadridRonaldo in tribunale a MadridRonaldo in tribunale a MadridRonaldo in tribunale a MadridRonaldo in tribunale a MadridRonaldo in tribunale a MadridRonaldo in tribunale a MadridSono giorni movimentati per Cristiano Ronaldo. Martedì scorso, infatti, il fenomeno della Juventus è comparso davanti al tribunale di Madrid per chiudere il ...

Real Madrid - Sergio Ramos fa gol ed esulta come Cristiano Ronaldo : La paura di fare una figuraccia e compromettere una qualificazione scontata sulla carta. Poi l'uscita dal guscio e i gol, fino al poker finale. Il Real Madrid ha dovuto faticare più del previsto per ...

Cristiano Ronaldo - selfie sul jet privato nella giornata del dramma di Emiliano Sala : Che Cristiano Ronaldo abbia un jet privato non è un segreto. Come non è la sua passione per i selfie . Così, ieri, di ritorno a Torino da Madrid dove era andato a regolare i conti con fisco spagnolo, ...

Passata la bufera giudiziaria - Cristiano Ronaldo cerca la rivincita su Strakosha : Cristiano Ronaldo conduce una vita che all'apparenza è tutta rose e fiori, in realtà anche lui è umano e come tutti gli appartenenti al genere, deve affrontare momenti spiacevoli. Martedì il portoghese era al tribunale di Madrid per risolvere il contenzioso fiscale con il governo spagnolo. L'attaccante bianconero anche per l'occasione ha mostrato un sorriso a 32 denti, anche se tirato e non a torto, infatti per evitare la prigione ha dovuto ...

Cristiano Ronaldo colpisce per sbaglio una fan - lei lo invita a cena : La Juventus continua a vincere demolendo il Chievo per 3 a 0 nonostante il rigore di Cristiano Ronaldo parato da Sorrentino. Una stagione iniziata davvero alla grande per i bianconeri e Cr7 che mantiene ancora, seppur a pari merito, il titolo di capocannoniere. E' proprio il fuoriclasse portoghese il protagonista di questa sfortunata vicenda. Il calciatore, durante il riscaldamento di rito prima del match contro il Chievo Verona, calciando verso ...

Cristiano Ronaldo - il suo selfie in aereo non piace ai social : 'Sei insensibile' : In quelle ore il mondo era con il fiato sospeso e con il nodo in gola leggendo le notizie dell'aereo scomparso di Emiliano Sala. L'attaccante argentino stava volando verso Cardiff, da Nantes, dove lo ...