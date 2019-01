Crisi in Venezuela | Maduro risponde all’Europa | “Nessuno può darci un ultimatum”

La Crisi venezuelana divide il governo - che non si esprime : Da una parte la Lega che appoggia l'Europa e i Cinquestelle che sono contrari. Conte e Moavero Milanesi adottano una linea neutrale, di mediazione tra le due anime della maggioranza

La Crisi politica in Venezuela - spiegata con 8 grafici : E nel corso del primo mandato del presidente socialista Maduro, l'economia del Paese è collassata. Leggi anche : Ecco perché il Venezuela è la nuova Cuba Per molti, si legge sulla Bbc , il declino ...

Governo diviso anche su Crisi Venezuela - scontro Salvini-Di Battisti : La crisi del Venezuela diventa un nuovo terreno di scontro nella maggioranza giallo-verde: lo testimonia il duro botta e risposta tra Alessandro Battista e Matteo Salvini che ha reso evidenti le distanze tra un M5s vicino al presidente Nicolas Maduro e una Lega schierata con il suo rivale, Juan Guaido'. In un esercizio di diplomatico equilibrismo, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha auspicato l'avvio di "una riconciliazione nazionale ...

La Crisi del Venezuela è diventata motivo di tensione tra Lega e M5s : ... il pentastellato Manlio Di Stefano, ha invece parlato di 'inutili ultimatum Ue' e ha aggiunto che 'l'Italia offre di mediare tra Maduro e opposizioni per una transizione politica verso nuove ...

Venezuela : Pompeo - è Crisi umanitaria : ANSA, - WASHINGTON, 26 GEN - "L'esperimento socialista in Venezuela e' fallito, la gente e' alla fame": cosi' il segretario di stato americano Mike Pompeo ha aperto il suo intervento al Consiglio di ...

Cosa pensa l’Europa della Crisi in Venezuela : Spagna, Francia e Germania riconosceranno Juan Guaidó come presidente legittimo se entro 8 giorni non verranno convocate nuove elezioni; l'Italia intanto tace