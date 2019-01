Coppa del mondo sci | Paris terzo nel supergigante di Kitzbuehel La classifica

Coppa del Mondo - Paris 3/o nel superG di Kitzbuehel - vince il tedesco Ferstl : La Coppa del Mondo uomini resta in Austria e passa a Schladming: martedì sera è in programma The Nightrace, il classico slalom notturno sulla pista Planai. Si rinnoverà così lo scontro fra il ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Rasnov 2019 : Maren Lundby conquista la terza vittoria di fila e vola in testa alla generale. Runggaldier 22 : Maren Lundby non si ferma più e vince anche in gara-2 a Rasnov , Romania, , portando a casa la terza vittoria consecutiva e volando in testa alla classifica gene

Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Lunby passa al comando - Elena Runggaldier stabile in 20^ piazza : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Hoogerheide 2019 : Lucinda Brand centra la terza vittoria stagionale - indietro Arzuffi e Lechner : Si è conclusa la prova Elite femminile per la nona e ultima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclocross. Ad Hoogerheide (Olanda) la vittoria è andata all’olandese Lucinda Brand, capace di superare le condizioni del tracciato molto impegnative a causa della pioggia e delle basse temperature e di centrare la terza vittoria della propria stagione. L’olandese Marianne Vos, che ha chiuso terza, si è imposta nella classifica ...

Fidanza d'oro in Coppa del mondo : L'Italia a Hong Kong non smette di stupire. Nell'ultima giornata di gare della 6/a tappa della Coppa del mondo di ciclismo su pista è ancora un'azzurra a rendersi protagonista di giornata. E' stata Martina Fidanza a salire sul primo gradino del podio nello Scratch: dopo la vittoria della settimana scorsa,...

Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer allunga in testa - Vittozzi seconda a 34 punti! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Coppa del Mondo Sci : Goggia show - seconda anche in discesa : Un super rientro quello di Sofia Goggia : dopo l'infortunio al malleolo dello scorso ottobre che l'ha tenuta fuori per tutta la prima parte di stagione, la bergamasca si è presentata a Garmisch con la ...

Sci - Coppa del Mondo : Goggia ancora sul podio - 2a nella discesa di Garmisch : Sofia Goggia non scende dal podio di Coppa del Mondo. Sulla Kandahar di Garmisch la campionessa olimpica di PyeongChang è seconda nella discesa, staccata di 25/100 dall'austriaca Stephanie Venier che è arrivata al traguardo in 1'37"46 per la prima ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Ulricehamn 2019 in DIRETTA : ora la staffetta maschile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle staffette della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma ad Ulricehamn, in Svezia: oggi, domenica 27 gennaio, alle ore 11.15 scatterà la 4×5 km femminile, seguita alle ore 14.15 dalla 4×7.5 km maschile. L’Italia schiererà il quartetto soltanto nella gara degli uomini, dove sarà rappresentata da Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener nelle frazioni in tecnica classica ...

