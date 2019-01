Coolest Project | ha 14 anni il giovane inventore italiano che volerà a Dublino

Blastingnews

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Una bella storia, questa che sto per raccontarvi. È la storia di un ragazzino di 14dotato di una buona dose di creatività e di coraggio. Un ragazzino che ha creduto nei sogni, nella realizzazione delle proprie idee, nella fantasia e nella possibilità di inventare un oggetto in grado di venire in aiuto delle persone meno fortunate. È la storia di Loris Esposito che lo scorso 17 novembre ha vinto, a soli 14, il "", prestigioso concorso internazionale che quest’anno è stato ospitato al Politecnico di Milano. Dopo la vittoria milanese come ‘miglior progetto di utilità sociale’, Lorisil prossimo 5 maggio per presentare la sua invenzione.Una cintura per non vedenti in grado di rilevare gli ostacoli Loris vive a Ghedi, un paese in provincia di Brescia, e frequenta il primo anno di liceo scientifico a Leno, sempre nella bassa bresciana. Ha lavorato ...