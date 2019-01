Come si informano gli under 29 - e cosa pensano dei meda tradizionali : Il 95% degli under 30 fruisce quotidianamente della Rete. E il 60% è di fatto sempre connesso ad Internet. È il dato di partenza che emerge dall'indagine sui giovani e l'informazione, realizzata dall'Istituto Demopolis per l'Ordine dei Giornalisti. L'indagine ha analizzato le variabili che orientano la dieta informativa dei giovani italiani tra i 18 e i 29 anni, focalizzando gli strumenti impiegati nel vissuto quotidiano per l'informazione e le ...