Come sarebbero le star hollywoodiane se fossero personaggi di Mortal Kombat?

Come sarebbero oggi i grandi ponti che non sono mai stati costruiti : «Purtroppo sono più numerosi gli uomini che costruiscono muri di quelli che costruiscono ponti», recita un antico detto cinese. Una triste verità che sembra essere tornata prepotentemente di attualità ai giorni nostri: già, perché mentre in diverse parti del mondo si progettano e costruiscono nuove barriere, sale la voglia di unire, di creare legami. D'altronde il ponte, in quanto struttura architettonica, ha sempre avuto un grandissimo fascino: ...