Come in zona di guerra | il racconto dalla Sea Watch

Decreto Genova - Autostrade presenta ricorso : ‘Usati Come bancomat’. E compra i terreni di sei aziende nella zona rossa : Dopo mesi sulla difensiva, Autostrade per l’Italia va all’attacco. Lo fa per via giudiziaria, con il ricorso contro il Decreto del commissario Marco Bucci che la esclude dai lavori di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi. Ma anche con un’altra mossa, meno appariscente: alla vigilia di Natale, la concessionaria ha perfezionato l’acquisto di quattro aree industriali proprio sotto il viadotto crollato, sulla sponda ovest del torrente ...